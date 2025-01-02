六合彩1.28億頭獎｜馬會1月7日晚攪珠　即睇三大最旺號碼

六合彩新年金多寶攪珠今晚（2日）舉行，不過頭獎再次無人中，累計8期落空，馬會再次跳過一期攪珠，到下周二（7日)晚才進行，本周六（4日）不攪珠，馬會估計頭獎10元一注獨中，可得1.28億元。



截至今晚攪珠，最旺的號碼依然為30號，累計攪出493次；其次為49號，累計487次；24號以480次排第三位。



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今晚新年金多寶攪珠出現「想中都難」結果

六合彩新年金多寶攪珠今晚舉行，設有7,500萬元金多寶，馬會估計若以10元一注獨中，可得頭獎1億元。

結果出現42、44、45、46接近相連號碼，「想中都難」，果然頭獎無人中。二獎則有9.5注中，每10元一注派982,330元；三獎則有309.5注中，10元一注派80,400元。

六合彩1月2日新年金多寶攪珠結果。(馬會直播截圖）

累計8期無人中頭獎 多寶累計逾1億

連同今期六合彩，由2024年12月12日起已連續8期無人中頭獎。今晚投注總額為2.4億元，連同今期7,500萬元金多寶，多寶累計增至近1.03億元（102,996,435元），馬會本周六不攪珠，以便市民有更多時間投注，預計下周二攪珠10元一注獨中，可得1.28億元頭獎。

▼六合彩由2024年12月12日起連續8期無人中頭獎▼



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最旺號碼：30、49及24 三大冷門號碼：19、23及25

截至今晚攪珠，最旺的號碼依然為30號，累計攪出493次；其次為49號，累計487次；24號以480次排第三位。第四至六位依次為22、10及13，分別攪出476、472及470次。

最冷門仍是19號，攪出407次；次冷門為23及25號，各累計出現420次，41號以出現424次排第三冷門。

六合彩04/07/2002至28/12/2024攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

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