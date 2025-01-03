警司陸振中自辯｜稱遭女事主騷擾致車向後駛　官：你覺得有無人信

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，危駕並襲擊同袍案，今（3日） 在區域法院續審，陸繼續接受控方盤問。主控問及陸疑醉酒駕車離開時的情形，指陸不但門未關好便開車，並逆線行車，陸卻稱開車時受女事主X騷擾，致其車向後駛，他已立即剎車。惟影片所見，女事主X當時站在車旁且腰身挺直。暫委法官勞潔儀亦不禁說：「佢企到咁直點掂到支波棍呀？長臂猿都掂唔到啦！」並問：「你自己覺得有冇人信呀？」並說：「呢啲有片無得拗，唔使講。」



如果3個廿幾歲年輕人襲擊會驚囉

被告陸振中(45歲)作供指，當日聚會中，女事主X、督察蔡文浩就他們在沙頭角警署的出勤問題「做手腳」一事，要求他幫忙說情。陸稱當日受到威嚇，主控質疑陸身形高大，亦是3人的上級，為何要「驚佢哋」。陸說當時3人受酒精影響：「如果3個受酒精影響嘅廿幾歲年輕人襲擊我，我係會驚囉！」

被告陸振中稱，他受女事主X的驂擾，令其車向後駛。(陳蓉攝)

主控質疑：「佢哋三個喺聚會中突然自爆跪玻璃，仲要叫你當無聽過？」主控續指，根據文件，蔡文浩沒有被調查，其後亦沒有受到懲罰，質疑事件是被告編造，陸不同意並說：「通常有冇（調查）進行緊唔會畀同事知。」

自稱謹慎駕駛者先望牆身

就陸在停車場內危險駕駛一事，陸表示他當時只留意牆身的標示，沒有看到地上的箭嘴。主控質疑被告作為駕駛者，不應只留意牆身，陸解釋：「當時我作為一個謹慎嘅駕駛者，我當時先望牆身，再望下有冇其他車。」因此沒有留意到地上的標誌。主控播放閉路電視片段，質問被告：「你咁逆線行車係咪危險？」陸先沒有正面回應，僅指出：「咁有時停車場泊位嘅時候都係有少少逆線。」主控再三追問，他才回應指：「如果宜家睇返，如果當時對面有其他車，咁係危險。」

開車時車門未關上

控方播放閉路電視片段，顯示被告行車時，左邊車門並沒有關上。主控質疑，陸在車門打開後，仍然駕駛超過三個車位後才停車，並指出：「你作為司機度門開到咁大，你唔會唔知。」陸指他當時正向右轉，沒有留意到左邊車門突然打開，並說：「一見到度門打開左就即刻停車。」主控重播片段指：「你未轉彎度門就已經打開咗。」

稱受X騷擾至車駛向後

陸指女事主X當時騷擾他開車，並把波棍由N波拉至R波，導致其車向後駛，他立刻刹車。閉路電視片段顯示，當時X站在陸的車輛旁，腰身挺直。暫委法官勞潔儀質疑：「佢企到咁直點掂到支波棍呀？長臂猿都掂唔到啦！」她又斥責陸指：「你自己覺得有冇人信呀？」指其說法離譜，又指：「呢啲有片無得拗，唔使講。」

未留下調查 陸：佢無叫我留低

主控續指，當時陸的私家車未能出閘，但他私下離開現場，未有協助警員調查，主控指出：「你知道警員調查緊，你冇同警員講你走先？」陸回應：「我嘅印象中無呢一幕。」主控再指陸私下離開現場，且沒有得到在場警員的同意，陸回應：「佢無叫我留低。」主控質疑陸：「你作為一個經驗老到嘅警察，你同唔同意你會畀一個被調查嘅人咁樣走咗去，係唔會架嘛？」陸回應：「如果當時被調查者不舒服，係可以先去求醫。」但陸同意若被調查者先行離去，需要有警員陪同。

被告陸振中（45歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、一項危險、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間 3度非禮女子x，及在同年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊X、督察蔡文浩和賴文顯。

案件編號：DCCC 137/2023