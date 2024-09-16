警司陸振中涉危駕　警長見陸酒駕又喝同僚　指警隊文化就是階級

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，及危駕並襲擊同袍案，今（16日）在區域法院續審。一名警署警長供稱，當日見其他同僚想勸被告不要酒後開車，被告情緒激動，大聲叫他們離開。他在現場見狀不敢離開。警長又承認，當時有覺「為難」，又指警隊內的文化是：「階級就係階級」，又稱：「(上司)可操控一啲嘢，可以做一啲野影響你工作。」他因此不能以惡劣的態度對待被告，以免得罪他。



被告陸振中（43歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、1項危險駕駛、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間3度非禮女子X，及在同年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊X、督察蔡文浩和賴文顯。

被告陸振中否認曾非禮女同事、襲擊下屬及危險駕駛。(朱棨新攝)

承認怕得罪被告

警署警長梁志成供稱，於2022年7月15日的晚宴後，女事主X和督察賴文顯阻止曾飲酒的被告開車，梁亦加入阻止。惟被告當時已坐在司機位，情緒激動，大聲叫喊三人離開。他們擔心被告開車會有危險，未有離開。他和被告都是警員，若發現對方在此情況下開車，會盡力阻止。被問及當時是否「難做」，梁同意，又說：「始於佢(被告)係我上司。」梁稱他不能對被告態度惡劣，承認是怕得罪被告。

上司可操控一啲嘢可影響你工作

他繼而解釋，在警隊內「階級就係階級」，指被告是其上司，又說：「(上司)可操控一啲嘢，可以做一啲野影響你工作。」被問及警隊內的階級觀念是否很重，梁回應稱：「在我30年警務生涯，都係。」

警員余浩鈿則稱，案發當晚接報到場，看到在遠處的被告乘的士離開，余當時向被告稱：「先生，唔好上的士。」但被告仍然登上的士。

案件編號：DCCC137/2023