大掃除服務｜勞聯倡今年新春家務助理時薪不少於$170　籲打擊黑工

農曆新年將至，不少家庭會聘請家務助理進行大掃除。港九勞工社團聯會就家務助理的薪酬期望展開調查，發現近八成受訪者認為今年時薪應有合理調升空間，四成人時薪110元以下。勞聯建議，今年家務助理時薪升幅應不少於5%，而大掃除期間，建議時薪應不少於170元。



港九勞工社團聯會就家務助理的薪酬期望展開調查，發現近八成受訪者認為今年時薪應有合理調升空間，四成人時薪110元以下。（資料圖片／蘇煒然攝）

四成受訪者時薪110元以下 八成盼加薪

港九勞工社團聯會與家庭服務從業員協會，就家務助理的薪酬期望展開調查。勞聯在上年10月起訪問215名家務助理，發現近八成受訪者認為今年時薪應有合理調升空間，四成人時薪110元以下，近四成要求上調薪金。農曆新年將至，接近九成受訪者期望大掃除的時薪應至少為150元以上。

勞聯建議，今年家務助理時薪升幅應不少於5%，而大掃除期間，建議時薪應不少於170元。立法會議員林振昇指，不少家務助理需跨區工作，大部分來自基層的家務助理住在新界區，到港島及九龍區上門清潔的需求較大，交通費不便宜，認為加薪有合理期望。

港九勞工社團聯會就家務助理的薪酬期望展開調查，發現近八成受訪者認為今年時薪應有合理調升空間，四成人時薪110元以下。（勞聯直播截圖）

促加強打擊非法勞工

林振昇指，自上年通關後，網上平台有不少內地清潔公司廣告，聲稱可介紹內地工人，來港進行「大掃除」等家務助理工作。他指，透過網上平台聘用內地工人在港工作，存在聘請非法勞工風險，更會影響本地家務助理的就業機會。勞聯建議促請當局加強巡查和打擊，並呼籲僱主從合法渠道，聘請正規的家務助理。