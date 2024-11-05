調查：66.6%受訪者稱要節衣縮食　勞聯建議明年加薪不少於5.5%

港九勞工社團聯會一項調查顯示，逾一千一百名受訪者中，本年度普遍加薪4.5%，合計逾52%受訪者對加幅表示不滿或非常不滿，近半數稱要加班、兼職賺取額外收入、66.6%受訪者更稱需要節衣縮食。逾35%受訪者認為，下年度的合理加薪幅度是5至7%，近30%受訪者更期望加薪逾7%。



勞聯認為，綜合本地及周邊地區的經濟增長預測，及今次調查中受訪者的期望，建議來年加薪不少於5.5%。



勞聯建議明年加薪不少於5.5%（資料圖片）

勞聯在8至10月進行「2024至25年薪酬趨勢及期望調查」，收到1123份有效問卷，發現有63%受訪者今年度有獲加薪，平均加幅4.5%；超過35%受訪者凍薪，餘下不足1%要減薪，情況較去年大幅改善。不過，有47.8%受訪者認為需要加班或另找兼職以賺取額外收入、66.6%受訪者稱需要縮減開支。

調查又顯示，約33%受訪者不滿今年度薪酬調整，更有19.3%人非常不滿，反映滿意度普遍偏低。 勞聯認為，僱員需獲合理加薪，才可相應地維持合理的生活質素和水平，並提高就業意欲，促進向上流動的機會，同時為企業挽留人才。

譚金蓮指很多工友要加班或兼職應付生活開支（片段截圖）

勞聯副主席兼勞僱會僱員代表譚金蓮表示，過去一年衣食住行費用上升，市面更出現「縮水式通脤」，即生活品價格不變但份量減少，令工友生活受到影響，很多工友變相要加班或找兼職才可以應付生活開支，希望來年加薪幅度可為工友減輕生活負擔。

林振昇指。（蘇煒然攝）

勞聯主席兼立法會議員林振昇表示，今年建議加薪不少於5.5%，已較去年提出的6%為低，因為通脹較溫和，及考慮到部分行業的經營環境受到挑戰所致。但他重申，明白有些行業正面對困難，但考慮到經濟增長較疫情期間好，並參考過統計處數據，希望有能力的企業可以加多些薪金，與打工仔分享成果。