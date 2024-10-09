勞顧會改選｜勞聯譚金蓮三度出選爭連任　促正視外勞影響本地工人

新一屆勞工顧問委員會僱員代表選舉11月舉行，勞聯副主席、勞顧會勞方代表譚金蓮獲香港安全督導員協會提名，今日（9日）報名參選，屬她第三次參選，並爭取連任。譚金蓮的政綱提到要求政府及社會正視外勞政策對本地勞工的影響；推動新質職專教育釋放勞動力；提高職安健文化。



10月9日，勞聯副主席、勞顧會勞方代表譚金蓮（左四）報名參選勞顧會爭取連任。陪同的包括勞聯主席林振昇（右四）、副主席譚志聰（左二）、秘書長周小松（左三）。（勞聯提供相片）

譚金蓮在勞聯主席林振昇、副主席譚志聰、秘書長周小松等人陪同下，報名參選勞顧會。她針對三項勞工問題提出倡議，首先，她認為政府及社會必須正視外勞政策對本地勞工的影響，重視工會作為「吹哨人」的角色及意見，制定「煞停」機制。

10月9日，勞聯副主席、勞顧會勞方代表譚金蓮獲香港安全督導員協會提名，報名參選勞顧會爭取連任。（勞聯提供相片）

第二，譚金蓮說本港勞動參與率低於其他已發展地區，政府在釋放勞動力及提高職業技能方面必須推出新思維，推動新質職專教育，讓香港打工仔女與行業發展與時並進；第三，近年工業傷亡屢見不鮮，譚金蓮形容情況未有太大改善，必須提高各行各業建立職安健文化，更要提高社會及青年人對職安健的重視及意識，做到「人命在心中、職安在社區」以及「人人講職安，早早消隱患」的社會風氣，真正做到開心上班，平安回家的「平安香港」。

10月9日，勞聯副主席、勞顧會勞方代表譚金蓮獲香港安全督導員協會提名，報名參選勞顧會爭取連任。（勞聯提供相片）

林振昇讚揚譚金蓮參加過四年勞顧會的工作，在任期間非常盡職盡責，一直致力於與勞工階層溝通及反映意見，例如連續性合約的法例漏洞，在勞顧會的努力下問題亦得到正視。周小松表示譚金蓮在過往四年的磨練下，對於處理勞工方面的問題越來越成熟，若再度當選勞顧會的僱員代表，一定可以繼續進一步幫助打工仔女爭取權益。

香港安全督導員協會主席陳金鈎認同譚金蓮是有承擔、有實力的人，形容她所做的事情非常「接地氣」，可以將勞工階層的心聲傳遞到政府。

勞聯副主席、勞顧會勞方代表譚金蓮參選勞顧會政綱。（勞聯提供相片）