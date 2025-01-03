啟德主場館直擊｜山頂位視角闊　亞洲運動場最長酒吧有本地手工啤

啟德體育園主場館後日（5日）舉行首次壓力測試，《香港01》今日（3日）進場直擊準備情況，發現工程正邁進最後衝刺階段，門外已架設柵欄及指示牌。若走至「山頂位」俯瞰整個場館，密密麻麻的座位整齊排列在眼前，非常壯觀。此外，二樓更設有45米長酒吧THE CHAMPION，提供健力士啤酒、香港本地手工啤等，號稱亞洲運動場最長酒吧之一。下文將詳盡介紹啟德主場館的設施。



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周日首次壓力測試 門外已架設柵欄及指示牌

啟德體育園主場館目標在今年首季內正式啟用，後日將首次壓力測試演練，舉行大專欖球賽。《香港01》今日到場直擊，發現工程正邁進最後衝刺階段，例如當日開放觀眾進場的F閘口，門外已架設柵欄及指示牌，並劃出安檢排隊區。至於行人路則擺滿整排盆栽，挖土機疑在旁進行美化工程。

採用四層設計 真草層可捲起由貨車運往將軍澳

啟德體育園策略發展總監鄧竟成介紹指，場地中央採用四層設計，由下至上分為混凝土、人造草層、保護板及真草層，真草層更可捲起放進貨車，經過南看台的閘口運往將軍澳足總訓練基地，因此可視乎活動性質，靈活安排不同場地。

啟德體育園策略發展總監鄧竟成。（羅國輝攝）

開合式上蓋開定閂有蹺妙 話開就開話閂就閂？

鄧竟成續指，啟德主場館採用開合式上蓋，長約150米，可防風雨，並採用防噪音物料，舉辦演唱會也不騷擾附近民居。不過他強調，活動舉辦途中不能關閉上蓋，由於考慮到安全問題，主辦方需在舉辦活動前做好決定。「唔可以話開咗喎，𠵱家落雨我想閂埋，係唔可以嘅。」

此外，雖然啟德主場館的固定座位為5萬個，不過文藝活動如演唱會等，毋須佔用所有場地空間，主辦方可按需要增設流動座位。即啟德主場館最高可容納5萬人以上。

南看台座椅排成「啟德」字樣 玻璃幕牆設計飽覽維港景

啟德主場館看台觀眾席所見，南看台二樓採用玻璃幕牆設計，雖然犧牲部份座位數目，卻可飽覽維港的景色。至於南看台最底的座椅則排成「啟德」字樣，紀念已拆卸的啟德機場為經濟發展的貢獻。

山頂位視野廣闊 草坪工作人員也顯得渺小

若走至「山頂位」俯瞰整個啟德主場館，密密麻麻的座位整齊排列在眼前，非常壯觀，甚至草坪上的工作人員也顯得渺小。假若5萬名觀眾同時在現場歡呼，場景將會更震撼。

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所有座位底部設有空調出風口 輪椅位一樣有冷氣

而所有座位底部及輪椅位旁邊，都設有空調出風口，連接整個體育園的制冷系統，關閉上蓋仍能保持空氣流通。主場館另設57個包廂，即VIP房，座椅採用沙發設計，配有餐飲設施，每個可容納18至63人，全層可容納1,873人。

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共有30間小賣部 酒吧號稱全亞洲運動場最長之一

啟德主場館共有30間小賣部，出售熱狗、薯條及漢堡包等食物，主辦方如有需要，可在走廊增設臨時的小食攤檔。至於二樓並設有45米長酒吧，，招牌為「THE CHAMPION」，提供健力士啤酒、香港本地手工啤「友」等，號稱亞洲運動場最長酒吧之一。

共有20個運動員更衣室 走設有飲水機及紙杯

其他設施方面，底層設有20個更衣室供運動員使用，每個更衣室都設有沐浴間，物理治療室亦已擺放治療床。另外，由於觀眾不准帶備水樽進場，走廊設有多個附有紙杯的飲水機。