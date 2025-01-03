啟德體育園主場館周日首測試　大專欖球賽萬人入場　不劃位禁水樽

啟德體育園主場館後日（5日）舉行首次壓力測試，大專欖球賽預計一萬名觀眾入場。體育專員蔡健斌今日（3日）表示，如日後測試順利，期望今年第一季可正式投入服務，不過與上次青年運動場測試相同，空樽也不准帶進現場，觀眾須用現場提供的飲水機及紙杯。

運輸署首席運輸主任尹柏恩則指，港鐵當日維持正常班次，又指超過一萬人次才會考慮安排特別巴士路線。



體育專員冀啟德主場館今年第一季投入服務

大專欖球賽由多間大專院校欖球隊組成參賽，過往在京士柏運動場舉行，今年1月5日改為啟德體育園主場館舉行，預計有一萬人進場，測試賽不設劃位，觀眾可在2樓看台自選位置觀賞賽事，至於5樓坐位，當日不會開放。

體育專員蔡健斌指，如日後其他場地測試也順利舉行，期望今年第一季可正式投入服務。蔡又指，觀眾當日可在啟德站及宋皇臺站D出口，步行往啟德主場館的F閘口進場，但不設現場售票，而沿途設有紫色指示牌。但他提醒，由於現場不設車位，不鼓勵觀眾自駕到場。

現場提供飲水機及紙杯

違禁品方面，與上次園內其他場館的測試賽相同，包括玻璃、金屬容器、食品、罐裝及瓶裝飲品；任何球類；超過指定尺寸的手提袋；長度超過35厘米的雨傘和自拍棒。只有嬰兒食品和藥物除外。

蔡健斌補充指，即使空樽也不能帶進現場，觀眾如有服藥需要，可使用場內的飲水機。「我哋飲水機亦都有紙杯提供嘅，如果有呢方面飲水嘅需要，其實我哋場內係可以提供，唔需要帶一樽水進入場館。」

運輸署：超過一萬人次才提供特別巴士服務

警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩表示，為了準備3月舉行的香港國際七人欖球賽及11月全運會欖球賽，因此在啟德主場館舉行欖球測試賽，屆時觀眾憑票可無限次進出，估計可取得人流高峰期等測試數據。

運輸署首席運輸主任尹柏恩則指，港鐵當日維持正常班次，並準備一輛後備列車。被問到為何不安排特別巴士路線接載觀眾，他解釋只有超過一萬人次才會考慮提供。