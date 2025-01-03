社工涉非禮3男童　為男童手淫問有無feel　警誡下認滿足摸人慾望

宿舍社工涉非禮3名15歲男童，包括以示範內地公安搜身動作，借機摸男童下體，又在男童返回宿舍時，摸男童下體問是否藏違禁品，社工在警誡下承認與男童「玩」時有身體接觸，男童或誤會被非禮，他亦曾在會面錄影認有摸其中一名男童下體以滿足他想摸人的慾望。男社工否認4項非禮罪，亦反對錄影會面呈堂，案件今（3日）於區域法院開審。男童X供稱曾遭被告手淫，指被告並問他：「你啱啱有冇幾下有feel，想嚟咩嘢呀？」



被告KE（37歲，社工）否認4項猥褻侵犯罪，控罪指被告於2023年6月某日及7月10日在宿舍兩度猥褻侵犯Z，以及在同年7月10日在宿舍分別猥褻侵犯X和Y。3名男童案發時15歲。

被告KE否認4項非禮罪，在區域法院受審。

宿舍為情緒及行為問題男童而設

控方開案陳詞指，涉案宿舍為8至18歲有情緒和行為問題的男童提供宿舍服務。被告在2022年入職任宿舍社工，負責管理及輔導男童。

為Z手淫後笑著離開

被告有兩項非禮罪涉及男童Z，他患有過度活躍症及語言障礙。被告在2023年6月走進Z的房間，Z當時在睡覺，被告伸手入Z的褲子和內褲裏，摸Z的陽具和為Z手淫，直至有人進入房間才離開。

同年7月10日的下午，Z與朋友在房間玩摔角時，被告再次入房摸Z的陽具和為Z手淫，令Z勃起，Z怒罵被告，被告只是笑著離開。

同晚再非禮男童X及Y

同晚8時許，男童Y從外返回宿舍，被告對Y進行搜身，其間隔著短褲摸Y的陽具，問Y是否有違禁品藏在私處。及至9時許，被告進入男童X的房間聊天，其間示範內地警察搜身，先是隔褲摸X的陽具，再伸手入X的內褲摸陽具約10分鐘。

認摸X下體以滿足摸人的慾望

被告在錄影會面稱，他向X示範內地警察搜身時拍打了X的大腿，並隔著褲和伸入褲摸X的下體約10秒，被告稱此舉時為了滿足其摸別人下體的慾望。針對X和Y事件，被告稱他可能與Z打罵時在混亂間摸到Z的下體，又說Z偶爾會「攻擊」其下體，因此被告亦以「攻擊」回應。被告否認對Y搜身時摸對方下體。辯方反對該錄影會面呈堂。

X供稱曾被揸袋仔

控方接著播放X的錄影會面影片，X稱遭被告伸手摸下體，被「揸袋仔」和「摸陰莖」，被告更問X「要唔要大力啲，細力啲？」又問：「呢個位舒唔舒服」、「要唔要嚟我間房」等。被告離開房間前問X：「點解你仲未咩嘅？」、「你啱啱有冇幾下有feel，想嚟咩嘢呀？」X稱，他認為被告指射精。X又稱，被告間中會說笑，有一次曾對他稱：「今晚入嚟我房瞓，嚟執返劑先囉。」當時有其他人在場。

辯方質疑X被摸時無大叫

辯方盤問X時指出，X被非禮時沒有大叫，是因為被告根本沒摸他，X不同意。辯方又指，X在錄影會面和書面口供提到摸下體時間分別是1分鐘和10秒，兩者大相逕庭，質疑X虛構被摸的時間。X否認。

指被告慢慢伸手入被

X供稱，他當時在房間與被告及男童A談天，被告慢慢伸手入被子，隨後分享友人在內地被警察搜身的經歷，並向X示範。X形容，被告用手指來回搓其「袋底」，並捏其陰莖。

案件編號：DCCC 392/2024