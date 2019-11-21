【社工性侵智障女案】被告強姦等多罪成囚15年　官：摧毀事主一生

特殊學校已婚男社工涉一年內，在校內、西鐵站月台等地方，多番性侵一名患有自閉症的輕度智障少女，包括強姦對方等。社工最終被裁定11項控罪罪成，包括強姦、企圖強姦、非禮及企圖與精神無行為能力人士非法性交罪，他今（21日）被判囚15年。法官直指被告明知事主輕度智障及自閉，但仍一再侵犯她，嚴重違反誠信，斥被告摧毀了她的人生。

被告翟光輝合共被控19項涉及性侵的罪名，案件在高等法院審訊。(資料圖片)

事主事後情緒低落一度住院舍

法官判刑時指，女事主事發時16歲，並有輕度弱智及自閉，就讀特殊學校。女事主被侵犯後感到痛楚，亦曾無法走動，全身及下體紅腫，但卻又再遭被告在不同地方侵犯，事後事主的情緒低落，更一度要住在院舍。

官指事主一生不會再一樣

法官認為，被告被捕後只對警方承認部份侵犯行為，否認強姦，明顯對自己在事主身上的所作所為沒有悔意，亦要女事主出庭作供，再次面對當時的恐懼。法官直指，被告為事主的照顧者，明知她有輕度智障及自己，但卻侵犯她，嚴重違反誠信，而事主的人生因為此事不會再一樣，事件摧毀了她的人生。

被告會趁課外活動非禮事主

而庭上早前播出X的證供，指被告自2017年開始，會趁機在課外活動非禮她，又會約她吃飯或下午茶，伺機下手。

被告於2018年4月與她午膳後，拉她前往葵涌某大廈，並推她入天台的狹窄單位。被告從櫃內取出安全套，塗上潤滑劑，三度插入X的陰道。X形容當時「痛到出唔到聲」，並透露被告曾換過4、5次安全套，而被告在最後一次有射精。而X在該單位洗澡時，見到陰道出血，意識到「破咗處女膜」。

於2018年中，其他家長提醒X的母親，指被告特別關顧X，其長女之後查看X手機的WhatsApp，發現被告傳來的短訊內容不符師生關係，事件因此揭發。

案件編號：HCCC109/2019