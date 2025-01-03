啟德主場館採訪手記｜小賣部價格揭曉　可愛酒吧職員暗藏澎湃肌肉

啟德體育園主場館將於後日（5日）舉行首次壓力測試，《香港01》記者上周六（12月28日）曾到新落成的澳門戶外表演區直擊，對比啟德主場館定價高於澳門，如熱狗、薯條及漢堡包分別售58元、78元及98元；嘉士伯啤酒500毫升索價72元。不過啟德主場館暗藏一個亮點，酒吧職員可謂內外兼備，例如一名年約20多歲的型男笑容靦腆，身體卻滿是厚實壯碩的肌肉線條，亦有能操不同語言的職員，接待來自世界各地的旅客。



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澳門戶外表演區熱狗配汽水餐售24.3港元

經過長達約6年的建設，啟德體育園終於在後日舉辦首個賽事。記者上周六（12月28日）曾在澳門，直擊新落成可容納5萬人的澳門戶外表演區，發現當地小賣部定價非常便宜，例如熱狗配汽水餐售25元（折合約24.3港元）、咖哩魚蛋或燒賣售25元10粒等，吸引大批觀眾排隊購買。

小賣部餐牌無列明價格 店員稱漢堡包售$98

啟德主場館今日開放予傳媒預覽，小賣部的屏幕顯示提供多款港式及西式食物，包括熱狗、薯條、漢堡包、豉油王雞脾等食物，但沒有列明價格，難免令人非常好奇。有店員向記者透露，熱狗、薯條及漢堡包的價格，分別為58元、78元及98元。

亞洲運動場最長酒吧售本地手工啤 嘉士伯500毫升索價$72

此外，啟德主場館的二樓走廊，並設有45米長的酒吧，招牌為「THE CHAMPION」，提供健力士啤酒、香港本地手工啤「友」等，號稱亞洲運動場最長酒吧之一。究竟每杯啤酒定價又是如何？另有店員向記者透露，嘉士伯500毫升索價72元。

酒吧職員笑容靦腆 滿是厚實壯碩的肌肉線條

記者觀察所見，酒吧職員的外貌頗為出眾，例如一名年約20多歲的型男頭戴鴨舌帽，笑容靦腆，身體卻滿是厚實壯碩的肌肉線條。至於其他職員亦非常友善，部份疑為非本地人，相信啟德主場館能夠接待來自世界各地的旅客。