流感︱孔繁毅料農曆新年前達高峰　或兩種流感同爆發現「雙高峰」

衛生防護中心周四（2日）表示，本港整體流感活躍程度在過去一周進一步上升，預計未來一、兩周進入流感季節。港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅今早（4日）表示，過去一周本港流感個案已達世衞進入流感季節的基線，預計在農曆新年前會達到高峰。他指去年冬季很多人感染甲型H1或H3流感，相信今年的情況沒有往年嚴重，流感高峰期的時間會較短，但兩種流感同時爆發的雙高峰仍有機會出現。



港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅今早（4日）表示，過去一周本港流感個案已達世衞進入流感季節的基線，預計在農曆新年前會達到高峰。（資料圖片）

5歲以下兒童感染率升幅大 幼稚園或小學有機會出現爆發

孔繁毅表示，過去一周本港流感個案已達世衞進入流感季節的基線，目前主要以5歲或以下兒童的感染率升幅較大，幼稚園或小學有機會出現爆發，幼童有機會將病毒帶返住所。

他又表示，留意到近日有不少港人到日本旅遊，回港後出現流感病徵，指日本進入冬季後氣溫較低，流感病毒較活躍。而沒有接種流感疫苗的患者病徵較嚴重，發燒數天仍未退，而已接種疫苗的人大部分均沒有感染，即使感染，病徵亦較輕微。

感染流感後，患者會感到極度疲倦和虛弱。（Canva）

孔繁毅說去年冬季很多人感染甲型H1或H3流感，但相信今年情況不會較嚴重，流感高峰期會較短，可是有機會出現兩種流感同時爆發的「雙高峰」。他提醒市民不要輕視流感嚴重性，應盡快接種流感疫苗；長者及長期病患者等高危人士，外出時可戴口罩，做好預防措施。