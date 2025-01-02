流感︱一周監察數據接近基線　衞生署料未來一兩周踏入流感季節

冬季流感殺到。衞生署衞生防護中心今日（2日）表示，本地季節性流感的活躍程度在過去一周進一步上升，近兩星期呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的百分比由1.35%升至3.5%，公立醫院住院病人被診斷為流感的入院情況由每1萬人0.08宗升至0.23宗，兩個指標有明顯增幅，也接近世衞進入流感季節的水平線。中心預計本港可能在未來一至兩周將踏入流感季節，呼籲市民注意及接種流感疫苗。



衞生防護中心預計本港可能在未來一至兩周將踏入流感季節，呼籲市民注意及接種流感疫苗。（資料圖片/黃浩謙攝）

公立醫院流感入院率增1.9倍

衞生防護中心表示，隨着天氣轉冷，預期季節性流感的活躍程度會持續上升，並可能在未來一至兩周超越基線水平，顯示本港即將踏入流感季節。

截至上周六（12月28日）的最新監測數據顯示，近兩星期呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的百分比由1.35%升至3.5%，公立醫院住院病人被診斷為流感的入院率則由0.08（即每一萬人有0.08宗入院個案）升至0.23，上升1.9倍，兩個指標皆有顯著增幅。

衞生防護中心今日（2日）表示，近兩星期公立醫院流感入院率增1.9倍。 （資料圖片／余俊亮攝）

呼籲各界提高警覺和加強個人保護措施

中心指，通過世衞建議的統計學方法，上述兩項數據若超過基線數字、即4.94%和0.27，表示已踏入流感季節。由於相關數字已十分接近基線，中心發言人說評估，未來一至兩周或將踏入流感季節，社會各界應提高警覺和加強個人保護措施。

中心強調接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，特別是幼童、長者和長期病患者應盡快接種流感疫苗，同時應時刻注意個人、手部和環境衞生。出現呼吸道感染病徵的人士，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩和盡早求醫，不應上班或上學，以減低傳播風險。

衞生防護中心發言人指，六個月或以上的市民如仍未接種季節性流感疫苗，特別是兒童、長者和長期病患者，應盡早接種，以加強對甲型及乙型流感的保護，應對冬季流感季節。（資料圖片）

提醒市民外遊前盡早接種流感疫苗

由於現時歐洲、北美洲和亞洲部分地區，包括內地、日本、韓國等的流感活躍程度亦顯著上升，中心特別提醒準備在農曆新年假期有意外遊的市民，盡早接種流感疫苗，並在出發前留意目的地的流感情況，做好個人保護措施。

中心補充，根據去年1至7月流感季節期間所錄得的31宗兒童流感相關的重症及死亡個案分析，年齡介乎6個月至17歲的兒童中，未接種該季疫苗而其後感染流感並出現嚴重併發症或死亡的比率，是已接種疫苗兒童的約3.2倍，保護效果在年紀較小的兒童中更為明顯，例如在2至5歲群組中，未接種流感疫苗的相關比率是已接種疫苗兒童的約6.4倍。

截至去年12月29日，6個月至未滿兩歲幼兒的季節性流感疫苗接種率仍處於較低水平，約為16.9%，雖然較去年同期輕微上升，但仍比其他年齡組群兒童的接種率為低。政府已特別開放衞生署母嬰健康院給所有六個月至兩歲或以下的兒童，盡量便利兒童接種疫苗。市民可透過網上預約系統，為子女預約在指定母嬰健康院接種疫苗。