遊日本注意：流感個案按週增1倍　東京大阪等40都道府縣發注意報

流感疫情最近一週在日本全國范圍內迅速蔓延，就醫患者數量估計超過71萬人，是前一週的1倍多。



根據日本感染症學會的最新數據，截至周日（15日），全國約5,000家醫療機構報告統計顯示，共94,259人前來就醫，比前一周增加約5萬人。

日本放送協會指，全國47個、所有都道府縣都出現患者數量增加的情況，大分縣、福岡縣患者數量已超過「警報級別」的30人，約40個都道府縣患者數量超過「注意報級別」的10人，其中包括東京都、京都府、大阪府、愛知縣等。各個都道府縣的平均患者數量也有所不同，從北海道的22.58 人到沖繩縣的5.18 人不等。

感染症學會專家表示，預計流感高峰期2025年1月左右到來，作為預防措施，人們應該勤洗手、戴口罩等。他還建議尚未接種疫苗的人考慮接種疫苗。