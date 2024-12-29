流感｜門診及私家醫生呈報上升　許樹昌：高峰期或明年1月中出現

衞生署衞生防護中心最新2019冠狀病毒病及流感速遞（12月15日至21日，第51周）顯示，整體流感活躍程度維持在低水平，不過定點普通科門診及定點私家醫生診所呈報的宗數，都比之前一周上升。



中大呼吸系統科講座教授許樹昌預計流感高峰期或明年1月中出現，但短期不會受新冠病毒夾擊。他特別指出，留意到市民戴口罩的意識不及上次冬季流感高峰，提醒市民要多加留意。上次冬季流感高峰維持28周，他指今年會否出現同樣超長高峰期，視乎本港主流仍是否H1N1，另一個因素是市民戴口罩的意識。



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定點私家醫生診所呈報每千個診症有39宗流感

2019冠狀病毒病及流感速遞顯示，在第51周，定點普通科門診呈報的流感樣病例平均比率是每千個診症中有4.5宗，高於前一周的4.1宗；同期定點私家醫生診所呈報的流感樣病例平均比率是每千個診症中39.0宗，也高於前一周的36.2宗。

在第51周所收集的8,204個呼吸道樣本中，有111個樣本(1.35%)對甲型或乙型季節性流感病毒呈陽性反應。已分型的流感病毒檢測包括96株(88%)甲型(H1)流感、7株(6%)甲型(H3)流感及6株(6%)乙型流感。流感病毒陽性百分比1.35%，低於4.94%的基線水平，但高於前一周錄得的1.09%。

定點普通科門診(左)及私家醫生診所(右) 的流感樣病例求診率均稍上升。

最近一周有3宗流感死亡個案

衞生防護中心表示，在第51周，錄得2宗在學校/院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，共影響10人，對比前一周錄得4宗爆發報告、共影響15人為少。

第51周有4宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，包括3宗死亡個案，對比前一周錄得的6宗個案及5宗死亡個案為少。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌預計流感高峰期或明年1月中出現。(梁鵬威攝）

許樹昌：港人熱門旅遊地點已爆發H1N1流感

中大呼吸系統科講座教授許樹昌在無綫新聞《講清講楚》表示，聖誕多人外遊，而熱門地點日本、內地、新加坡及台灣已爆發H1N1流感，加上衞生署因應疫後多上呼吸道感染個案，近期調低流感陽性比率基線水平，由以往百分之9.21降一半，估計下月中流感進入高峰期機會都大。

「(病毒陽性比率)現時係百分之1.35，而新定義若超過百分之4.94呢個基數，就開始向上爆。呢個距離都唔係太遠，我相信數周內都可能達這水平。H1N1(在港)都爆咗全年，應該唔會好大爆發。」他指整體多了5%人接種流感針，今次高峰期應該不會較上次冬季流感差。「當然亦視乎H1N1，突然接住H3N2(成為主流)，如去年，若接住又會將流感季節延長。」

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戴口罩比率僅兩成 比去年減半以上

最終會否如上次冬季流感高峰維持28周，許樹昌稱仍需時觀察。他指現時本港主流仍是H1N1，變相市民對H3流感欠抵抗力，不排除因而轉變；另一個因素是戴口罩的意識，「今年鬆懈咗，我都有行商場，相對一年前，依家戴口罩嘅人少咗好多，我估計兩成以下。但去年或之前，一般都有四、五成人戴口罩。」