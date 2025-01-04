漁農美食嘉年華｜信芯園面臨收地或兩年後消失　嘆本地農業寒冬

一連三日2025本地漁農美食嘉年華在旺角花墟公園舉行，現場設逾220個攤位出售賣本地漁農產品，讓本地生產者可直接向消費者銷售產品。風光背後，卻有參展農莊或於兩年後消失。



「信芯園」負責人梁太表示，隨著新田科技城工程開展，其坐落於工程範圍的農莊將面臨收地，料不會繼續經營。她說，每年堅持擺檔，皆因本地農業「踏入寒冬」，盼讓更多人認識香港農業。她透露，將在農莊種滿波斯菊和虞美人，盼趁着最後機會「留下美麗回憶」。



2025本地漁農美食嘉年華一連三日在旺角花墟公園舉行，場內設有約420個展銷攤位，當中超過220個攤位售賣本地出產的漁農產品。（歐嘉樂攝）

檔主：人流較去年多 生意額較首日增約兩至三成

本地漁農美食嘉年華一連三日在旺角花墟公園舉行、場內設有約420個展銷攤位，有超過一半是蔬果及魚類產品攤位，當中有不少攤位以本土出品作招徠，銷售包括有機白蘿蔔、紫肉甜薯、零農藥水耕種植羽衣甘藍/生菜等。

信芯園農莊每年都在嘉年華擺設檔口，售賣多款鮮花。負責人梁太表示，因本地農業逐漸式微，期望透過今次機會讓更多人認識香港農業。她說，生意額較首日增加約兩至三成，情況理想，人流較去年多。她表示，百合是最受歡迎的產品，又指留意到近年市民雖然願意購物，但「唔可以賣太貴」，因此其商品價格亦相應調低，希望薄利多銷。

「信芯園」負責人梁太表示，隨著新田科技城工程開展，其坐落於工程範圍的農莊將面臨收地，料不會繼續經營。（歐嘉樂攝）

隨著新田科技城工程開展，坐落於工程範圍的信芯園將在兩至三年內面臨收地。梁太說，他們現時在佔地40萬呎農莊種滿波斯菊和虞美人，盼趁着最後機會「留下美麗回憶」。她又表示，料收地後將不再經營，因負責人年紀老邁，而且很難覓得一塊面積大的土地，她無奈說「信芯園可能會消失」。

被問及有何感受，她慨嘆「比政府收，無得理感受！大勢所趨嘛，新田接近落馬洲，佢一定會發展，無其他選擇嘛。」