漁農美食嘉年華開鑼　一連3日花墟設420攤位　逾半售本地漁農產品

「2025本地漁農美食嘉年華」今日（3日）一連三日在旺角花墟公園舉行，讓本地生產者可直接向消費者銷售自己的產品，當中包括220個攤位售賣本地出產的漁農產品。



多功能犁田機，可以同時起畦、拉膠膜、鋪設灌溉喉，便利田間管理。（漁護署提供）

入場費全免另設穿梭巴 旺角花墟公園舉行

全港規模最大的戶外漁農墟「2025本地漁農美食嘉年華」，由今日起至周日（5日）舉行，讓本地生產者可直接向消費者銷售自己的產品。活動由漁護署、蔬菜統營處及魚統處合辦，入場費用全免，開放時間為上午10時至晚上8時，其間有免費穿梭巴士往來港鐵石硤尾站C出口。

420個展銷攤位 逾半出售本地漁農產品

嘉年華共設有約420個展銷攤位，當中超過220個攤位售賣本地出產的漁農產品，包括由本地有機、水耕及信譽農場種植的車厘茄、椰菜、番薯及水耕微菜苗，以及由本地優質養魚場養殖的新鮮漁產品，如青龍蝦、烏頭、羅非魚及藍瓜子斑。

此外，場內亦會發售由業界、學術界、漁護署及魚統處合作研發的預製菜，包括櫻桃木煙燻魚仲、四款膠原蛋白果凍及上海燻魚。

兩展區介紹種植及漁業養殖科技

漁護署表示，一直致力促進漁農業可持續發展，為了讓消費者更了解本地漁農業的最新發展，嘉年華設有農展區和漁展區，展示業界如何善用科技提高生產力及質素。

農展區會介紹現代化農用機械和多項種植科技，讓市民了解現代化科技如何節省人手、時間及體力工作，藉此提升耕作效率。另外，展區亦設有智能溫室，亦會介紹現代化農用機械，讓參觀人士嘗試操作智能溫室的灌溉系統。

漁展區會展示漁業養殖新科技，包括以虛擬實境技術讓市民仿如親身到訪漁護署東龍洲的現代化海產養殖示範場，了解半潛式桁架深海網箱較傳統木製魚排的優勝之處。另有載有本地水產養殖品種的小型循環水養殖系統，讓市民認識養殖系統的運作流程及應用。