熊貓經濟｜調查︰逾六成人贊同推熊貓旅遊　團體籲川港打造聯乘IP

本港近年積極推動熊貓經濟，究竟港人對大熊貓故鄉的四川，又有否興趣？新青年論壇聯同多名四川省政協委員上月底展開調查，發現共有65.5%受訪者認同香港應善用中央政府送贈的大熊貓，落實熊貓旅遊；更有逾半受訪者認同港府應加強與四川省合作。新青年論壇建議，港府應推動兩地旅遊及文創等業界加強交流，例如打造聯乘的IP產品，促進兩地熊貓旅遊經濟合作。



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逾半受訪者認同港府應加強與四川省合作

近年本港各界正推動熊貓經濟，新青年論壇聯同多名四川省政協委員，在去年12月17日至今年1月2日，以電話隨機抽樣方式，調查港人有關熊貓經濟的取態和四川省旅遊的意向，成功訪問807名港人。

調查結果顯示，共65.5%受訪者認同香港應善用中央政府送贈的大熊貓，落實熊貓旅遊，僅26.2%表示有保留。更有55.2%受訪者認同港府應加強與四川省合作，共同開發文創旅遊產品，推動熊貓經濟，僅34.6%傾向不認同。

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逾半受訪者對川菜有興趣 約兩成願到四川探大熊貓

不過受訪者對四川省的少數民族風情認識不足，僅19.8%有興趣參與民族文化主題旅遊。四川省熊貓旅遊方面，亦有20.5%感興趣，也有35.5%表示無興趣，調查機構估計與6隻大熊貓居港有關。

而川菜為中國八大菜系之一，擁有麻辣鮮香的特點，分別有18.5%和35.4%受訪者表示，對川菜「好有興趣」和「有啲興趣」，惟有39%表示沒興趣。

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約七成受訪者願到四川旅遊 川菜為主要吸引因素之一

整體而言，約71.7%受訪者有興趣到四川旅遊，僅20.5%表示沒興趣。若按川菜和四川省旅遊意向交叉分析，結果顯示有68.5%川菜喜愛者有興趣到四川旅遊，反映打造川菜美食旅遊品牌，或有助吸引港人到四川旅遊。

新青年論壇建議，港府應善用熊貓旅遊，透過「川港合作會議」機制，推動兩地文化旅遊部門、旅遊和文創業界加強交流，打造兩地聯乘的IP文化產品，促進兩地熊貓旅遊經濟合作。