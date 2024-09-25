大熊貓安安可可赴港　四川辦歡送儀式　楊潤雄：香港會照顧好牠們

中央贈港的一對大熊貓 「安安」 和 「可可」 明日（26日）抵港，隨即入住海洋公園的 「香港賽馬會四川奇珍館」 ，期望於12月中在與公眾見面。「安安」 和 「可可」赴港在即，中國大熊貓保護研究中心今午（25日）在四川都江堰舉辦「歡送大熊貓『安安』『可可』赴港」儀式，香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄、漁農自然護理署署長黎堅明及香港海洋公園代表會出席。楊潤雄在致辭時指，香港已準備好迎接安安、可可兩位新的家庭成員：「香港會照顧好牠們。」



中國大熊貓保護研究中心今午（25日）在四川都江堰舉辦「歡送大熊貓『安安』『可可』赴港」儀式，有熊貓相關主題舞蹈表演。（政府新聞處直播截圖）

「安安」望向鏡頭「伸脷」，一臉傻憨憨的樣子。（海洋公園提供）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在致辭時表示，今日來到都江堰一起歡送安安、可可前往香港，心情激動又興奮，感謝國家各部門過去三個月為此事作安排及打點。他指，在國慶75周年之時，中央再向港贈送大熊貓，前後共四隻大熊貓到港，傳承中華文化及意義，連結香港及國內人民，每次探訪熊貓均有幸福感。

龐建貽：海洋公園所有人均興奮與期待

香港海洋公園主席龐建貽致辭時感謝中央政府與港府再次交予海洋公園照顧大熊貓，又逐一感謝包括熊貓中心等各合作伙伴。他指，過去海洋公園與各合作伙伴在大熊貓保育上取得不少成果，包括令盈盈在19歲生日前一天誕下龍鳳胎。

他說，安安、可可明日會出發到香港，海洋公園所有人均感到興奮與期待，又說從明日起，海洋公園會負責照顧六隻大熊貓，各地大熊貓粉絲對牠們的關注也令人感動。他期望，海洋公園未來可以為國家保育大熊貓作出更多貢獻。

「可可」就挨在一塊大石上享用着零食。（海洋公園提供）

國家林草局港澳台辦副主任許強興說，熊貓是中國國寶，國家一直重視相關保育，形容兩對大熊貓代表中央對港的關懷，亦為港人帶來歡樂。他再感謝港人在2008年汶川地震後大力支持大熊貓基地重建，又指基地會一直向港人免費開放。

許強興指，今年7月香港行政長官李家超曾到都江堰考察，現時一對大熊貓已做好準備，明日赴機場到港。他提到，加上盈盈誕下的龍鳳胎，香港將有六隻熊貓，形容「六」為幸運數字，祝願香港有更好發展。

關於安安與可可，海洋公園周二（24日）發布中央送贈、周四將來港的大熊貓安安及可可的照片及影片，在影片中，雄性大熊貓安安在棲息處散步，又坐在木架上放空，悠然自得；雌性大熊貓「可可」在棲息處散步，又踩上一塊石頭並「Lam Lam脷」。

「安安」在棲息處散步（海洋公園提供）

一對熊貓預計12月中可與公眾見面，屆時會有一系列活動，包括公開徵名。「安安」及「可可」抵港後要接受最少30天隔離檢疫，其間漁護署、海洋公園會密切觀察情況。大熊貓之後要花多30日適應新環境。

海洋公園經過兩個多月的時間，完成了為「香港賽馬會四川奇珍館」進行的第一階段升級工程，為迎接兩隻新大熊貓作好準備，包括加入了由實木和玻璃纖維增強混凝土製成的全新攀爬架。