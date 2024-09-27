大熊貓｜龐建貽：四川奇珍館裝噴雪機　料明年可安排安安可可交配

中央贈港一對大熊貓安安和可可，昨日（26日）由四川來港，接受檢疫隔離後，海洋公園會安排牠們與公眾見面。海洋公園公司主席龐建貽今日（27日）表示，安安和可可入住的「四川奇珍館」正進行第二階段工程，包括安裝雪石和噴雪機等，又形容熊貓「好貪玩」，如館內安裝噴雪機，牠們會好活潑。他預計明年開始為安安和可可進行交配，如果成功生育，相信園方人手和知識亦能應付。



海洋公園公司主席龐建貽表示，安安和可可入住的「四川奇珍館」正進行第二階段工程，包括安裝雪石和噴雪機等。(資料圖片／鄭子峰攝)

龐建貽接受電台節目訪問時表示，從昨日的新聞圖片可見，安安和可可在籠裏四處張望，顯得十分好奇，相信牠們對周圍事物感雀躍。安安和可可將接受30日隔離，飼養員會持續觀察其飲食情況等，檢視牠們是否適應新環境，預計年底可與市民見面。

大熊貓可可抵港後好奇望出箱外。（黃浩謙攝）

「四川奇珍館」將安裝噴雪機 熊貓貪玩料屆時表現活潑

安安和可可入住的「香港賽馬會四川奇珍館」現正進行翻新工程。在馬會的1.21億資助下，海洋公園已大致完成第一階段翻新工程，包括安裝攀架、添加植物等；第二階段工程則仍在進行中，包括安裝雪石等。他解釋，成都的氣候和香港不同，晚上較涼快，而且春夏秋冬對比更強烈，龐建貽形容熊貓「好貪玩」，如館內安裝噴雪機，牠們會好活潑。

至於盈盈和樂樂入住的「大熊貓之旅」，一對龍鳳胎3歲後不能繼續與盈盈同住，海洋公園正在構思建新場館，正在考慮不同方案，例如將6隻熊貓放在同一場館或分配到不同場館等。

在馬會的1.21億資助下，海洋公園「香港賽馬會四川奇珍館」已大致完成第一階段翻新工程。（海洋公園提供）

龐建貽：考慮增設交流窗口 預計明年安排安安可可交配

有意見提出在館內增設交流窗口，讓安安和可可聞到彼此的味道，增強情感交流。龐建貽指，盈盈和樂樂在公園現有的設施下，同樣能誕下龍鳳胎，相信安安和可可亦能在現有設施進行交配。他解釋，熊貓的發情期只有3至5日，很難在發情期以外的時間接觸，但他強調仍會聆聽專家意見，繼續考慮如何改善設施。

他相信四川方面考慮到盈盈和樂樂的年紀較大，特意安排年約5歲、有生育可能的安安和可可到港，若大熊貓成功生育，寶寶將會留在香港。他預計明年開始為安安和可可進行交配，如果成功生育，相信人手和知識亦能應付。他表示，國內只有香港有6隻熊貓，又指「最有可能生嘅都係香港」。

海洋公園大熊貓盈盈8月15日凌晨產下一對龍鳳胎，園方16日發放相片，顯示牠們放在加護箱中孕育，工作人員給熊貓BB弟弟餵奶。（海洋公園ig圖片）

市民「抱抱」大熊貓? 保護研究中心不鼓勵 擔心有危險

至於會否讓市民「抱抱」大熊貓？龐建貽表示，大熊貓保護研究中心不鼓勵抱熊貓的行為，因為擔心會有危險，且考慮到動物福祉，對此方案的取態保守。他又指，目前人手足夠照顧6隻大熊貓，而四川專家亦在照顧大熊貓寶寶和觀察盈盈的身體狀況。

龐建貽表示，票價短期內不會有調整，但亦指建新熊貓館價值不菲，希望得到政府資助。

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6隻「老中青」大熊貓 或會塑造成大家庭故事

至於大熊貓經濟，他認為如能製作與熊貓相關的數碼化產品、卡通片等，相信會為公園帶來可觀收入。他亦指，現時6隻大熊貓是「老中青」，考量將他們塑造成大家庭故事。他又認為，能將大熊貓融入香港特色，例如製作香港食品和公仔、或打造香港特色的旅遊遊歷體驗，把大熊貓塑造成香港旅遊大使等。

他表示，海洋公園正在為大熊貓寶寶拍攝短片，相信未來會在資料館播放，其他方面則仍在考慮中。