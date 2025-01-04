髮型師走出抑鬱　上門為罕見病人義剪　今挑戰2小時剪55個髮紀錄

粵港澳大灣區扶輪社今（4日）舉行「扶輪髮識愛心剪」啟動禮，義剪師黃家慶 （Dick）廿年前打破「兩小時剪50個頭」的健力士世界紀錄，今日他挑戰自我，兩小時內為55名灣仔區長者義剪。Dick分享道今再挑戰紀錄，是經歷疫情3年抑鬱症後走出來，希望藉此讓大家關注抑鬱症患者，亦希望透過活動傳承義剪：「我會剪到120歲。」



「扶輪髮識愛心剪」由黃家慶 及青新角度主席黃守東發起，主辦單位為粵港澳大灣區扶輪社。活動中，Dick為55名灣仔區長者剪髮，挑戰兩小時內完成，平均兩分鐘就剪完一個，台上五張椅子上的街坊不斷輪轉。

髮型師黃家慶表示事隔廿年自行挑戰「兩小時剪55個頭」，是經歷3年抑鬱症後走出來。（梁鵬威攝）

Dick表示，2005年參加電視台「真人騷」打破「兩小時剪50個頭」的健力士世界紀錄。形容當時只是為了樂趣，今事隔廿年再度自行挑戰加至55人，是因為自己經歷了3年抑鬱症，希望透過「走出來」，讓大家正視精神健康、關注抑鬱症患者。

他希望透過活動傳承義剪，「我會剪到120歲」，亦有教授其他人成為義剪師，並上門為罕見病患者義剪。他指全港有200多個結節性硬化症患者，部份病人無法出門，因此需要義剪。

首名完成剪髮的梁婆婆表示，平時只會在家為自己剪髮，甚少外出剪髮，今次有髮型師為她剪髮，形容又快又正、好輕鬆，「有師傅剪梗係靚啲喇」。

另一名78歲的梁婆婆表示，3個月前電髮，最近得悉有「星級髮型師」就報名，但事前未知是挑戰世界紀錄。對於兩分鐘剪完髮，她表示希望時間長一點，但仍對髮型師有信心。