啟德體育園｜主場館首辦測試　觀眾帶叉燒飯入場事敗　放場外暴曬

啟德體育園可容納5萬人的主場館今日（5日）舉行大專七人欖球賽，作為首場測試賽，早上10時起准許觀眾入場，過程大致順暢。惟仍有大批觀眾不知場內禁帶水樽和食物，被要求放在場外的儲物架，當中有觀眾自備叉燒飯，準備賽事「撈飯」，卻被發現禁止帶入場，結果寄放在場外曬一日。儲物架另有逾百個水樽混在一起，但沒提供標籤予觀眾填寫名字或標記，有觀眾中午離場時找不到自己的水樽，批評主辦單位安排不理想。



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啟德體育園主場館今日舉辦測試賽，舉行大專欖球七人賽，被視為三月國際七人欖球賽預演。今次比賽共有17支球隊參加，門票不公開發售，有約10,000名受邀觀眾透過主辦單位及不同團體分派，不設劃位、可自由出入場館。

早上10時開始，觀眾陸續入場，過程大致順暢。不過有觀眾不知場館禁止帶水樽，需要存放在場外的儲物架。除了水樽外，儲物架上還有叉燒飯和球拍等物品。安檢隊伍中，有市民抱怨不知相關安排，即場將準備好的熟食扔掉，認為浪費食物。

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其中觀眾傅小姐今午12時與友人離場，打算取回水樽時，卻發現找不到自己的保溫水樽。「如果係膠樽就冇所謂啦，個保溫杯貴㗎嘛！」她認為主辦方僅設儲物架的安排不理想，如果可以提供標籤貼紙，讓物主在水樽上貼上其姓名，則可避免拿錯。

市民林先生今日與家人到場觀賽，同樣需將水樽放置在儲物櫃。他指安排雖然有些不方便，但場內設飲水機，亦有售賣飲品，故覺得尚能接受。他指場內設施十分簇新，外表亦十分美麗，整體而言對場館感到滿意。

另外，保安局局長鄧炳強早上到啟德體育園主場館視察，形容過程大致暢順。對於今次測試人數只是可容納人數的五分一，鄧炳強指未來會逐步提升，尚會有至少三個有65,000人的大型測試，屆時製造很多不同場景，令各方面人員在任何情況下，都有能力處理不同突發狀況。