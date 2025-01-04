巴塞隆拿擬7.27踩啟德主場館作賽　傳正與利物浦「爭場」｜01消息

啟德體育園5萬人主場館將於首季啟用，文體旅局局長羅淑佩今早就指夏天或有外國足球勁旅來作賽。《香港01》綜合多方消息，有意搶先踩啟德主場館草地的勁旅不只一隊。除了早有傳聞、目前排在英超榜首的利物浦外，26次奪得西甲冠軍的巴塞隆拿來港亦萬事俱備，但因為一個兩家相爭的7月27日檔期，而正在拉鋸。

據了解，有香港公司和巴塞隆拿一方達共識，已簽訂合約，計劃7.27來港舉辦表演賽，惟上月申請租用啟德體育園主場館不成功，原因是當日場地已租出，租場者就有傳正是利物浦訪港賽事的主辦方。

利、巴「爭場」一事，啟德體育園暫時未有回應。消息就指，巴塞表演賽主辦方希望政府及園方重新審視場地申請，又提出與其他團體合作分上下午上演兩場比賽、合辦「國際足球節」等方案。到底今個暑假香港球迷可否「主場」欣賞兩隊勁旅獻技，或許快將有更多消息。



有香港公司表示已經和巴塞簽訂合約，計劃7月27舉辦表演賽。（資料圖片/Reuters）

香港公司籌辦巴塞7.26及7.27訪港兩天 有訓練日及表演賽

據了解，一間香港廣告娛樂公司計劃安排巴塞球員7月26及27日一連兩日訪港，設有訓練日及表演賽，估計耗資8千萬至1億元，據悉不會向政府申請資助。根據巴塞官網，現役球員包括17歲前鋒新星拉明耶馬（Lamine Yamal）、中場柏迪（Pedri）、射手羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）等。

上月尾向啟德體育園申7.27主場館作賽 計劃一成門票僅售$80

消息指，香港主辦方上月尾向啟德體育園，申請7月27日租用主場館舉辦表演賽，打算邀請本地足球員與巴塞較量。主辦方承諾約一成、即近5000張門票每張僅售80元。據悉申請被拒，原因是主場館當日已租出。

據悉，主辦方希望政府及園方重新審視場地申請，讓他們如期在7月27日舉辦比賽，又提出與其他團體合作分上下午上演兩場比賽、合辦國際足球節等解決方案。

有香港公司表示已經和巴塞簽訂合約，計劃7月27舉辦表演賽。圖為巴塞球員拉明耶馬。（Getty Images）

利物浦對上一次來港是2017年，當時出戰英超亞洲盃。（資料圖片/Getty Images）

有傳與利物浦撞期爭場

巴塞來港未定案，有傳「競爭對手」為另一支知名球隊利物浦。網上體育雜誌《The Athletic》上月報道，利物浦計劃夏天訪亞洲辦熱身賽，仍未決定選擇香港還是日本。如果選擇香港的話，很大機會將於啟德體育園比賽。《香港01》正向啟德體育園查詢，是否已落實租出主場館給利物浦、日期是否7月27日等。

利物浦對上一次訪港是2017年夏天，當年與李斯特城、水晶宮一同來港出戰英超亞洲盃。

利物浦對上一次來港是2017年，當時出戰英超亞洲盃。（資料圖片/Getty Images）

▼ 啟德體育園主場館 ▼

