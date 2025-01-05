熊貓經濟｜羅淑佩：大熊貓有條件成超級明星　海洋公園可做更多

中央贈送了一對大熊貓給香港，加上海洋公園的大熊貓「盈盈」誕下雙胞胎，令香港的大熊貓陣容十分鼎盛，創造了港府大推「熊貓經濟」的好機會。文化、體育及旅遊局局長羅淑佩今早（5日）在無綫節目《講清講楚》透露，大熊貓雙胞胎應可於農曆新年後見公衆，預期屆時將有熊貓經濟的「大攻勢」。



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羅淑佩對海洋公園於帶動「熊貓經濟」的表現表示滿意，但她認為海洋公園可以再做更多。她舉例，現時有300多項熊貓商品，但人們好像覺得很多也是公仔，商品可再多元化一點，認為園方可為推動大熊貓經濟做得更多。

羅淑佩指出，以內地的大熊貓明星「花花」及「福寶」等為例，其實現在香港的六隻大熊貓，絕對有條件成為「超級明星」她亦相信香港後會有多更大熊貓，「盈盈都可以再生寶寶」，未來仍需探討或會加建大熊貓的居所。

她又稱，已跟園方商議，研究如何在不顯響大熊貓的日常生活下，用更多不同的方式分享大熊貓的生活，例如分享盈盈「湊仔女」的情況，甚至讓公衆參與其中，希望在旅遊產業上帶來貢獻。

羅淑佩對海洋公園於帶動「熊貓經濟」的表現表示滿意，惟指對方能再做更多。（資料圖片／廖雁雄攝）

另外，受惠於中央送贈的大熊貓安安和可可於2024年12月與公眾見面，羅淑佩指聖誕節期間的入場率「非常之好」，而大熊貓龍鳳胎應可於農曆新年後見公衆，預期屆時將有熊貓經濟的新一輪「大攻勢」，相信可以吸引更多旅客入場，她亦希望各行各業都可以多推動熊貓經濟。