工展會周一結束　最後周日人頭湧湧　有市民三次入場共花逾$3000

工展會明日（6日，星期一）結束，不少攤檔趁今日（5日，星期日)推出優惠，吸引顧客消費，會場內人山人海。有檔主對銷情表示樂觀，指有顧客在展期內單次購買五位數字貨品，有信心今年工展會的生意額較去年上升一成。



有市民表示，展期內第3次來到工展會，每次來到均會花費約1,000元購物，認為工展會出售的商品價格還好，笑言打算明天再來消費。



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下午約2時，位於維多利亞公園的工展會會場人頭湧湧，大批市民前往掃貨，不少人手持一袋袋戰利品，滿載而歸。展期日，商戶亦爭分奪秒，高叫店舖優惠，希望吸引更多顧客前來消費。

安記海味：有顧客單次購買五位數字貨品

安記海味銷售經理潘先生對今年工展會的銷情感到樂觀，「本身都預料有升幅，始終個展期近新年，好多人要辦年貨。」他說，攤檔今年有提供如買三送三、福袋快閃等優惠，指有顧客在展期內單次購買五位數字貨品，形容是十分理想。他續指，有信心於展期結束時生意額較往年上升一成。

安記海味銷售經理潘先生說，有顧客在展期內單次購買五位數字貨品，形容是十分理想。（馬楚烽攝）

有攤檔指今年的生意「好差」：內地旅客點會嚟呢度睇

但亦有攤檔表示銷情慘淡。五芳齋銷售經理黎先生形容今年的生意「好差」，預計今年生意額會較去年跌超過20%，「本身都預料比舊年跌15%，但估唔到真係跌得咁緊要。」他認為，工展會出售的商品以火腿及鮑魚等為主，對顧客而言沒有吸引力，「啲人唔係冇消費意欲，反而係入到嚟冇嘢吸引到佢買。」他又認為，港人北上消費對攤檔生意同樣有負面影響。

深圳居民一簽多行簽注去年12月起恢復，黎先生指對攤檔生意額沒有幫助。他認為內地旅客來到工展會，大多只會到熟食攤檔吃東西，而非購物。「其實佢哋（內地旅客）嚟香港都係打卡嘅啫，點會嚟呢度睇呢啲嘢？」

五芳齋銷售經理黎先生形容今年的生意「好差」，預計今年生意額會較去年跌超過20%。（馬楚烽攝）

南區李太：每次入場都花費約1,000元購物

居於南區的李太於今個展期內第3次來到工展會，她指，每次來到均會花費約1,000元購物，今日進場後未夠一小時，已花費200多元購買XO醬、麵及米等食品，預計在今日同樣會花上約1,000元購買各類食品。她認為工展會出售的商品價格還好，笑言打算明天再來消費。