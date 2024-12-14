工展會展商奇招有驚喜　樂器檔駐足人多因熊貓　烈酒乘減稅平2成

工展會今日（14日）開鑼，下午時份部份通道擠得水洩不通。有酒商透露，受惠於政府早前減烈酒稅的措施，已有內地旅客查詢價格，其中一款烈酒由原價約1,700元減價至1,390元，即減幅有近20%，僅早上已成功售出兩瓶。

此外，有樂器攤位外有大批市民圍觀，原來負責人掛滿大熊貓公仔吸客，每隻定價更低至30元，期望可帶動其他商品的銷量。「最緊要丁財兩旺就最好嘅，但起碼要丁旺先啦。旺唔旺財都其次，起碼要丁旺先啦。」



2024年12月14日，工展會舉行首日下午，維園部份通道已擠得水洩不通。（歐陽德浩攝）

近年本港掀起北上消費熱潮，但工展會舉行首日下午，維園部份通道已擠得水洩不通，大批市民搶購心儀貨品。適逢中央批准恢復深圳一簽多行，部份拖着購物車的入場人士操流利普通話，估計為內地旅客。

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酒商受惠減烈酒稅 烈酒減幅有近兩成

港府早前降低烈酒稅，批發兼零售商保森國際負責人陳先生表示，今日已有約10名內地旅客查詢價格，更成功出售兩瓶馬爹利限量版烈酒。他又指，受惠於減稅政策，該酒由原價約1,700元，減價至目前1,390元，即跌幅達18.2%。

陳先生指，本港顧客傾向購買100元以下的紅酒，主打經濟實惠，因此高端烈酒的主要對象為內地旅客，相信減烈酒稅確實能帶動生意。他並觀察到工展會首日的人流未達至高峰，估計按目前的銷情，今年的市道理想。

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樂器商出奇招掛滿大熊貓公仔 吸大量市民圍觀

政府同時積極推動熊貓經濟，有專售夏威夷吉他的攤位便掛滿大熊貓公仔及精品，定價由30元至60元不等，吸引大批市民圍觀選購。GIGA MUSIC BOX負責人岑先生認為，大熊貓商品能吸引目光，可帶動其他商品的銷情，亦能為會場帶來更歡樂的氣氛。

岑先生笑說，目前市民的反應不錯，與預期一樣，惟沒有計算數量。他並坦言不久前才計劃引入大熊貓商品，「我都係突然間諗到，大熊貓BB出世都係啱啱先知，唔係話Plan咗好耐，都係啱啱先諗。」

談到近年的北上熱潮，雖然岑先生擔心會影響生意，但他估計一簽多行可提升人流10至20%，相信內地旅客未來一周將逐漸增加。「最緊要丁財兩旺就最好嘅，但起碼要丁旺先啦。旺唔旺財都其次，起碼要丁旺先啦。」

市民花$30買大熊貓公仔：貪過癮玩下咋

林伯伯在下班後順道到工展會購物，先花費280元購買川貝枇杷膏，並花30元購得大熊貓公仔。他大讚今年工展會氣氛不錯，未來會再逛一至兩次。被問到是否熱愛大熊貓，他說：「我都唔係好鍾意，只不過貪過癮玩下咋嘛。」