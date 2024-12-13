工展會明開鑼｜贈內地客門券　望一簽多行帶旺　1蚊福袋限量90個

工展會明日（14日）開鑼，廠商會會長盧金榮表示與中港巴士公司及旅行社合作，向內地旅客派發免費門券，相信「一簽多行」帶動下，內地旅客入場人次將增加。大會亦會向每日首180名入場人士，派發價值500元的免費福袋。

多個商戶相信生意按年增長至少一成，紛紛推出優惠吸客，包括1元鮑魚海味福袋。有商戶引述港人反映北上消費太多，期待到工展會「掃貨」。



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限量1元福袋 阿一鮑魚料內地客佔一至兩成

900個攤位商戶提早一天，推着一車車的貨品，到維園佈置攤位，蓄勢待發。阿一鮑魚今年繼續推出1元鮑魚海味福袋，原價476元，去年僅售20個，今年因應主辦方廠商會90周年而增至90個。1元福袋售罄後，福袋將以半價238元出售。

公司董事總經理劉哲宇對銷情十分樂觀，指很多香港人北上消費太多，紛紛向她表示很期待工展會，將會留港消費。加上深圳居民一簽多行月初恢復，她預計將有一至兩成客人為內地客，又說有很多台灣旅客表示會到場，令劉哲宇覺得「香港有吸引嘅地方嘅」。

安記海味薄利多銷 望生意多一成

安記海味董事總經理潘權輝表示，即使目前香港經濟狀況一般，他仍對工展會有信心，更表示有顧客半年前開始查詢工展會詳情。今年安記海味採取薄利多銷的策略，例如兩盒一人份佛跳牆只售130元、100元3份冬菇等，希望成功令生意額按年增一成。

今次我哋唔係諗一罐鮑魚賺幾多，（每罐）我哋賺少啲就得㗎喇，希望今年做多啲生意。 安記海味董事總經理潘權輝

台灣品牌對生意有信心 擴大參展規模

台灣品牌「皇臻品禮坊」銷售陳年柚子參，這是第2次參與工展會。其創辦人皇姐表示，去年租了一個小攤位，生意也不錯，故今年花重金租用兩個大攤位，又聘請設計師設計店面，希望讓更多消費者看到他們。她對今年的生意額非常有把握：「我們現在（在香港）有15家店，有這麼多老顧客回來，我相信今年的預期一定比去年翻3倍，這我非常有信心。」

向中港巴士乘客派門券吸內地客

位於維園的工展會由明天（14日）開放至下月6日，為期24日，入場費10元。除了展期最後一天，晚上7時後免費入場。銅鑼灣糖街及天后興發街入口每日首90名入場人士，可獲得價值500元的免費福袋，即每日派發180個福袋。

主辦的廠商會會長盧金榮認為，展期橫跨聖誕和新年，加上近日恢復一簽多行，預期入場人次達130萬，相信大大幫助生意額。廠商會估計約一成入場者為旅客，會積極招攬內地客，除了向中港巴士乘客派免費門券外，亦會與旅行社合作，安排旅客入場購物。盧金榮不擔心香港人北上消費熱潮，廠商會將有充份宣傳。

維園工展會2024



12月14日至22日：11:00 - 21:00

12月23日至31日：11:00 - 22:00

1月1日至5日：11:00 - 21:00

1月6日：11:00 - 20:00



註：展覽會於每天結束前30分鐘停止參觀人士進場；最後一天提早至結束前1小時。

