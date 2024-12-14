工展會2024︱有人為搶限量海味福袋　已排隊24小時　預花千元購物

工展會今早（14日）11時開鑼，數十人在9時半已在維園附近兩個入口等候入場，排隊的多為長者。排第二位的尹女士表示，前一天早上已到場，排隊超過24小時，希望搶到「一蚊」產品，即使搶到其中一樣都心滿意足；又稱自己跑步「9秒9快」。她最終搶到90元海味福袋，手推車都裝不下，十分開心。



工展會今早（14日）11時開鑼，數十人一早已在維園附近兩個入口處等候入場，排隊的多為長者。（黃浩謙攝）

今早約9時半，工展會各入口已有數十人排隊。至11時開鑼時，人龍已有近百人；等候入場人士隨即「開跑」，出現碰撞情況、有人更不慎跌倒。

工展會11時開鑼時，人龍已近百人；部分人隨即「開跑」進場搶購貨品。（黃浩謙攝）

工展會11時開鑼時，人龍已近百人；部分人隨即「開跑」進場搶購貨品。（黃浩謙攝）

工展會11時開鑼時，人龍已近百人；部分人隨即「開跑」進場搶購貨品。（黃浩謙攝）

排第二位的尹女士表示，昨日早上就到達維園，已排隊超過24小時，晚上鋪紙皮睡在地上。她指今次是她第四次來工展會，以往放工後來，但因昨天放假，所以提早一日排隊。她預計花費數千元，除了「一蚊」產品，最想搶到90元，限量10個的海味福袋，價值逾2,000元。她又說，自己平時跑步「9秒9快」，但今日拉着購物車，加上人多，擔心「唔夠人跑」。

排第二位的尹女士表示，昨日早上就到達維園，已排隊超過24小時，昨晚鋪紙皮睡在地上。（黃浩謙攝）

甫開場，尹女士便「一支箭」跑向目標，希望搶先排到福袋，可惜「又係第二」。她見到福袋後「嘩」一聲，表示比想像中大，連手推車也裝不下，隨即又再找下一個目標。

+ 10

今年的工展會，即日起至明年1月6日舉行。現場設有約900個攤位，有約400個參展商參與。場內劃分11個主題專區。包括「香港名牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」、「蔘茸海味湯料區」、「美容保健區」、「服飾精品區」、「生活家居區」、「社企區」、「推廣區」、「美食廣場」，以及特色主題展區─「Chill飲Chill食」區，讓大家一邊食一邊打卡，晚上更有Live Band。

維園工展會2024開放時間



12月14日至22日：11:00 - 21:00

12月23日至31日：11:00 - 22:00

1月1日至5日：11:00 - 21:00

1月6日：11:00 - 20:00



註：展覽會於每天結束前30分鐘停止參觀人士進場；最後一天提早至結束前1小時。

