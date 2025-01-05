啟德體育園｜主場館回收桶放垃圾、飲水機無紙杯　一設計挽回得分

啟德體育園可容納5萬人的啟德主場館今（5日）舉行大專七人欖球賽，為首場測試賽，約一萬人入場免費觀看。有觀眾認為場館設施新凈，但垃圾桶不足，以致有回收桶變成垃圾桶，「回收」紙巾和紙杯等垃圾。場館禁止帶食物及飲品入場，場內設有免費飲水機及提供水杯，但部份飲水機「旺丁」，因而出現紙杯用完而未及時補回。



主場館今日關閉天幕比賽，場內冷氣充足，反而需加添外衣。面向的維港的一面玻璃幕牆，在陽光照射下成為焦點，吸引不少觀眾打卡、休憩、曬太陽。



啟德體育園主場館內有回收桶變成垃圾桶，有觀眾將垃圾扔入回收桶。（賴卓盈攝）

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17支球隊今參加大專欖球七人賽 1萬人免費入場

啟德體育園主場館今日舉辦大專欖球七人賽，共有17支球隊參加，門票不公開發售，有約10,000名受邀觀眾透過主辦單位及不同團體分派，不設劃位、可自由出入場館，免費觀看。今日比賽時關閉天幕，冷氣由座位下方吹出，頗有涼意。

用過紙巾和食物紙盒放入金屬回收桶

場內垃圾桶不多，多附在大型的回收桶旁邊，只有數個；場內主要是放置三色回收桶，供放入可回收的廢紙、塑膠及金屬物品。

觀場所見，有金屬回收桶內有用過的紙巾和食物紙盒，另有數個放熱狗的紙盒堆放在廢紙和塑膠回收桶上，估計是觀眾不知可當廢紙回收，但又找不到垃圾桶棄置，有欠衛生整潔。

啟德體育園內的啟德主場館1月5日舉行大專七人欖球賽，作為首場測試賽，場地採用真草地，部份已見被鏟起。（夏家朗攝）

觀眾：草地較大球場容易「禿皮」 垃圾桶略不足

觀眾麥太曾到香港大球場觀看其他欖球賽事，認為啟德主場館相較新凈，空間更大。雖然今日觀眾人數不多，但她認為今日氣氛不錯，觀眾均十分投入，時有歡呼。

麥太表示，啟德主場館的草地較大球場容易「禿皮」，賽事開始數小時，已有部份草地被踩禿。此外，她認為垃圾桶亦不足，「垃圾桶略嫌唔夠，但係依家成個香港都好難揾垃圾桶咁。」

啟德體育園內的啟德主場館1月5日舉行大專七人欖球賽，作為首場測試賽。場內設有飲水機，觀眾可用紙杯盛載，不過有人將用過的紙杯放在有飲水機上。（夏家朗攝

有飲水機供觀眾免費享用 有人將用過紙杯放飲水機上

場館雖然禁止帶飲品食品入場，但十分貼心放置飲水機及提供紙杯，供觀眾免費享用。不過現場觀察發現，部份飲水機可能較「旺丁」，膠筒內的紙杯一早用完，但未有及時補回充。由於可能又是垃圾桶不足，有市民將使用過的紙杯，堆放在飲水機上。

另一觀眾楊小姐則指，場館設施十分新凈，外表比紅館更壯觀，「我哋都覺得呢到唔似香港，香港好窄，但呢到好空曠。」不過她指，場內燈光略為刺眼，有些玻璃位置亦會反光，影響觀賽體驗。

除了球賽，向着維港的玻璃幕牆十分吸睛，不少觀眾前往打卡。（夏家朗攝）

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玻璃幕牆平台成打卡點 仲有左青龍、右白虎飲食店

主場館今日首公開予公眾入場，不少人除了看球賽，更忙着在不同位置打卡。其中面向維港一向，採用玻璃幕牆，適逢今日天晴，陽光曬進平台，吸引不少觀眾前往打卡、拍片。觀眾陳小姐亦是其中一員，她認為玻璃牆為場館帶來自然光，而且可以望到維港海景，十分美麗。

另可留意，玻璃幕牆平台左右各有一間飲食店，但今日沒有開業。不過名字採用中國傳統風水，左邊的一間叫「Loong」（中國龍字的音譯）、右邊一間叫「White Tiger」，即左（青）龍、右白虎。

一杯生啤價錢$80 觀眾指比香港大球場稍貴

場館內設約30個小食站，以及長約45米的酒吧。售價方面，最便宜的是樂事薯片，一包18元；罐裝啤酒每罐售40至48元；500毫升的生啤則80至96元；一支600毫升的礦泉水，則索價35元。

觀眾林先生購買了一杯嘉士伯生啤價錢80元。他認為價錢比香港大球場稍貴，但仍可接受。