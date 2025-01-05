啟德體育園｜首測試賽1萬人次入場　關閉天幕作賽測試氣氛音樂

啟德體育園可容納5萬人的主場館今日（5日）舉行大專七人欖球賽，作為首場測試賽，共有約10,200人進場，並就今日場內天幕關閉，解釋是因主辦單位嘗試測試的情景，以檢視會場氣氛及音樂、廣播系統是否符合各人期望，認為效果令人滿意。



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體育專員蔡健斌今晚賽後表示，今日舉行約20場比賽，在避免賽程推遲方面安排不俗，時間上把握很好，認為今日測試符合期望。他續指，觀眾進場離場、人群管理、廣播指示的安排暢順。

今日場內天幕關閉，蔡解釋是主辦單位嘗試測試的情景，以檢視會場氣氛及音樂、廣播系統是否符合各人期望，認為效果令人滿意。他表示絕大部分人使用公共交通，經啟德站及宋皇臺站前往，後者有的士上落客位，留意到不少人使用，如沒有足夠的士，控制中心會主動跟的士商聯絡。

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警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩表示，今日有超過10,200人次到會場，在晚上6時，場內人數一度大約有7,000人。她續指，市民進場無需排隊便可完成簡單安檢進場。

就市民取用飲用水問題，體育專員蔡健斌稱， 二樓有不同水機提供紙杯，數目不少，如市民尋找遇到困難，未來會在標識上做得更清楚。他指今日有約1萬人入場，主要使用二樓看台，較高層看台會提供屏幕協助觀賽，又指不同位置的視覺效果不同，會盡量提供合理景觀。

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以開篷汽車作比喻不能隨開隨關天幕

就天幕開合問題，他解釋每次進行開合需時20至30分鐘，會在活動舉行之前便決定開或關閉。他指因安全考量，不會活動進行期間開合，並指設計本身沒有問題。惟天幕在開啟時，有機會「有物品棘住咗」，有安全隱憂，他又以開篷汽車作比喻，「唔會開開下車突然開篷。」

就看台的使用問題，他表示每次活動前均會就看台的用途討論。而僅此測試約有1萬人，不設劃位，有工作人員帶市民到場中間位置，如觀眾有興趣，其他看台亦都開放使用，又留意有不少觀眾會到南看台。

場內雖有提供儲物架放置個人物品，但他呼籲入場人士盡量避免攜帶禁制物品進場，以免丟失。他又表示，曾有市民攜帶長鏡頭等貴重的攝影器材，可使用園區設置的收費儲存空間存放。

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料停車場短時間可以開放 大型節目舉行時仍會停用

有問及現時停車場未啟用，對園內店舖生意影響問題，他表示停車場工程已進入尾聲，短時間可以開放。不過，他指停車場僅在平日開放給遊訪零售管或觀光遊客使用，而在大型節目舉行期間不會開放公眾使用，因停車場容納空間有限，難以應付數萬人流，希望市民盡量使用公共交通工具前往。

他表示，經過今日約20場賽事，草地質素仍非常好，並會在日後定期安排維修，有需要時會更換，而體育園有專業團隊負責處理。他又表示，1月18日將有音樂會在主場館進行，預料18,000名觀眾入場，比今日10,000人更多，草地會在1月18日之前移開。