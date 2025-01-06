特殊馬拉松1.12開跑　參加人數歷年新高　智障跑手喚醒銀行家初心

東華三院將於下周日（12日）舉行香港賽馬會特殊馬拉松2025（iRun），今年活動吸引約4,700名智障跑手及伴跑員參加，報名人數創歷年新高。有銀行家在擔任伴跑員期間，受到智障跑手啟發，喚醒跑步初心，更推動他樂觀地面對身體毛病，擺脫腰患之苦。



東華三院將於下周日（12日）舉行香港賽馬會特殊馬拉松2025。（東華三院提供）

銀行家Dick是跑步愛好者，即使平日工作繁忙，但也堅持跑步，2023年起開始參加iRun並擔任伴跑員，他憶述自己去年起受到腰椎間盤突出困擾，亦無阻他繼續參與及支持iRun，原因之一是智障跑手的「反向」鼓勵。

Dick透露，去年年初腰患病發後，由跑步能手變成連走路、坐下都有困難，需要持續服用止痛藥及接受物理治療。舉步維艱，對他而言打擊甚大，更一度對生活感到沮喪。

Dick曾參與世界各地跑步賽事，每次都希望刷新個人紀錄，但經過與智障跑手們一起跑步的過程，重新學會享受跑步的樂趣。（東華三院提供）

不過，Dick憶起首年參加iRun時目睹的畫面，讓他重燃希望。他當時擔任伴跑員，與他配對的學員跑到中途，呼吸漸漸不暢順。「我擔心學員狀況，便建議他暫停比賽及休息，但學員堅持原地休息一會再跑，過程接連重覆了好幾次，最後他憑著信念，順利完成賽事。」

智障跑手認真、絕不放棄態度，提醒了Dick要樂觀地面對身體毛病，推動他積極接受治療及鍛鍊身體，如今更可以重拾跑步樂趣。

Dick(左)2023年參加東華三院「奔向共融」馬拉松並擔任伴跑員，被智障跑手(右)啟發，提醒自己要積極樂觀地面對困難。（東華三院提供）

Dick坦言，最初對智障跑手有誤解，擔心與他們難以溝通、合作，但經過一起練習、建立默契，他改變了對跑手們的看法，「智障跑手的性格及思想都是獨一無二，假如社會多給予機會嘗試，他們一樣可以在不同方面發揮所長。」

東華三院自2011年起舉辦iRun，希望藉此鼓勵智障人士積極參與體育運動，培養健康生活習慣。iRun賽事焦點之一是3公里共融跑，由健全人士夥拍智障跑手一起參與，透過伴跑練習和交流，拉近彼此間的距離，推動「傷健共融」。

iRun除設立3公里挑戰賽及共融跑，同時設「海外賽事」、「與校共融」計劃，更在2023年起增設「家庭組」項目-「iRun 傳‧家跑」，多體現「傷健共融」理念。