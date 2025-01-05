港珠澳半馬｜公務員跑手索取川內優輝簽名　「希望學習他的毅力」

日本「最強市民跑手」川內優輝完成中銀港珠澳大橋（香港段）半馬拉松返回亞博會場後，花了超過1小時為香港跑手簽名和合照，更因為人龍太長擔心影響會場秩序，帶領人龍自闢角落作為合照區，表現非常親民有禮。

不少跑手帶同川內優輝由大學到工作初期的教練津田誠一著作《市民跑者之王》到場，取得簽名的跑手Iman笑言沒想到能夠近距離接觸川內，心情非常激動，而且自己也是公務員，希望向同是公務員的川內學習。



港珠澳半馬｜Iman（右）表示川內優輝非常親民友善。（高詩琦攝）

有公務員正職在身的川內優輝，一直是不少香港跑手的偶像，他連續多年跑出全馬Sub 220的佳績，2018年更忍受寒冷的天氣取得波士頓馬拉松冠軍，更成為跑界一時佳話，今次他來港參賽，自是大受香港跑手歡迎。

賽後亞博會場，川內花了超過1小時才清走合照人龍，他全程對香港跑手非常友善。跑手Iman順利取得川內簽名，又與川內合照，她表示：「知道川內來香港參賽，能在賽道見到他已經很高興，沒想到還在頒獎區取得簽名。」談到最佩服川內哪些特質，同是公務員的Iman甚有共鳴：「我也是公務員，大家都要工作，但他的毅力十分厲害，特別是波士頓那次，天氣非常惡劣，但他仍堅持過來，還取得冠軍，我們非常佩服。」Iman也認為，川內的訓練方式值得參考，所以特別購買其教練著作，希望學習其訓練課表的精髓。