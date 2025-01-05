港珠澳半馬｜川內優輝列第7　賽後合照逾1小時　不忘鼓勵香港跑手

日本「最強市民跑手」川內優輝成為今屆中銀港珠澳大橋（香港段）半馬拉松的焦點，賽道上「yuki san頑張って」的打氣聲不絕，令他動力滿滿返回終點，以1小時07分53秒名列男子組第7。

回到亞博頒獎區，川內優輝一如所料成為眾人的「集郵」對象，他逐一與跑手合照和簽名，非常親民友善。對於大受香港跑手喜愛，川內優輝臨別時不忘鼓勵我們：「大家都是亞洲人，只要不放棄，香港跑手一樣可以有好成績，我們一起加油！」



港珠澳半馬｜「yuki san頑張って」的打氣聲令川內優輝十分感動。（鄭子峰攝）

川內優輝受傷患影響，上月在防府馬拉松僅跑出2小時33分01秒，連續16年全馬Sub 220斷纜。他的傷患尚未百分百康復，今天跑出1小時07分53秒，是他受傷後的最佳時間，所以他對今天表現感到滿意。

「這條賽道很獨特，我喜歡在跨海大橋上跑，看到非常優美的景色，一來一回時，我聽到很多參賽者高呼『yuki san頑張って』，我很感動，也令我更有動力返回終點。」

港珠澳半馬｜川內優輝大受歡迎。（高詩琦攝）

有公務員正職在身，卻一直堅持訓練，而且多年來跑出Sub 220的佳績，川內優輝一直是許多香港跑手的偶像。他完成賽事後，在賽道為跑手簽名合照接近20分鐘；返回亞博會場休息後，準備接受訪問時，再次引來大跑手守候，他在訪問後逐一與跑手留影，更怕長長人龍影響會場秩序，他帶領大家到角落位置影相，影了差不多一小時。

港珠澳半馬｜川內優輝大受歡迎，花了超過1小時才清了合照人龍。（高詩琦攝）

「非常感謝大家的支持，我對香港留下難忘的印象。我想跟香港跑手說，我們都是亞洲人，只要不放棄，香港跑手也可以跑出好成績，我們一起加油！」川內優輝不忘鼓勵香港跑手，祝願香港跑手突破佳績。

能夠跑出去年黃金海岸馬拉松受傷後的最佳半馬時間，川內優輝已逐漸回到正軌，他的下場比賽是今月的鹿兒島馬拉松，期待川內優輝屆時再跑出佳績。