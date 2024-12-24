東華三院筲箕灣大樓成港燈加強版節能計劃項目　換空調及照明系統

港燈「節能共享資助計劃」將於2025年推出加強版，一站式支援非牟利的社福機構及學校。港燈董事總經理鄭祖瀛聯同環境及生態局常任秘書長（環境）謝小華，日前參觀筲箕灣東華三院方樹泉社會服務大樓，了解大樓的節能減碳藍圖，同時向在大樓內護老院居住的百多位長者派送環保福袋，為他們在節日前加添暖意。



港燈董事總經理鄭祖瀛（右三）、環境及生態局常任秘書長（環境）謝小華（左三）日前參觀筲箕灣東華三院方樹泉社會服務大樓，了解大樓的節能減碳藍圖。（港燈提供圖片)

加強版資助計劃下，每座合資格的樓宇可以獲得最高300萬元全額資助，落實措施改善能源效益及採用可再生能源。東華三院方樹泉社會服務大樓早在1999年已落成啟用，內設護理安老院、日間活動中心暨宿舍、長者地區中心、家居照顧服務及長者日間護理中心等多個服務單位，將會是港燈「節能共享資助計劃」加強版的首批獲資助的機構之一。

謝小華（右四）和鄭祖瀛（右五）到訪東華三院方樹泉社會服務大樓。（港燈提供圖片)

港燈表示，鄭祖瀛聯同謝小華，在東華三院甲辰年董事局第四副主席伍怡，以及東華三院行政總監蘇祐安陪同下，一起了解大樓內多個計劃中的項目，包括更換一級能源標籤冷暖空調及LED照明系統，在合適通道加裝感應裝置等。一行人又去到大樓的天台實地了解在天台擬採用有助降低室內溫度的油漆，以及安裝太陽能發電系統的計劃。

謝小華（右一）和鄭祖瀛（右二）派發環保福袋給東華三院方樹泉社會服務大樓內護老院的長者們，為他們在節日前加添暖意。（港燈提供圖片)

鄭祖瀛表示，待所有資助項目落成後，可以為大樓每年節省約40萬度電。他強調公司一直支援有需要的機構，協助他們節能減碳。謝小華也說，港燈加強版的計劃不僅為社福機構提供了更豐厚的資助，還大大推動了節能減碳的進程。伍怡表示 ，社福機構資源有限，衷心感謝環境及生態局及港燈共同推動節能減碳。

鄭祖瀛（左）聯同謝小華（右）到訪柴灣常安街的過渡性房屋項目「喜越」，參觀已安裝的先進太陽能燈。（港燈提供圖片)

鄭祖瀛和謝小華一行人又到柴灣常安街，參觀由香港社區組織協會負責管理的過渡性房屋項目「喜越」。港燈早前透過「節能共享資助計劃」，在入伙前資助全部單位添置節能家電，包括冷氣機、電熱水爐、電磁爐和抽油煙機等。 香港社區組織協會上月再次成功申請港燈「節能共享資助計劃」的另一項資助，在「喜越」的花園安裝了8支太陽能燈和2支太陽能滅蚊燈。相關裝置在安裝時無需接駁電網，可充分利用可再生能源。