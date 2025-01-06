蛇年｜食環署展開一連21日歲晚清潔大行動　加強衛生黑點潔淨服務

食環署今（6日）起在全港各區展開「歲晚清潔大行動」，為期21日，行動包括在各區使用高速清洗盤洗擦街道，並會加強後巷和衛生黑點的潔淨服務。食環署呼籲市民積極參與，保持家居、社區及公眾地方環境清潔衞生。



食環署指，行動期間將在各區使用高速清洗盤洗擦街道，並會加強後巷和衛生黑點的潔淨服務，提高街市、公廁、垃圾收集站等設施的清潔力度。此外，食環署會加強巡查經常發生亂拋垃圾和其他潔淨罪行的地點，而食環署人員亦會增加街市的巡查次數，對街市公用地方及設施進行清潔和消毒，並提醒檔主徹底清潔其攤檔。

食環署亦會根據各區情況，對舊式唐樓、街道、後巷、村屋、建築地盤等地點進行針對性的防治蚊患和鼠患工作，尤其是加強夜間防治鼠患的措施。

發言人表示，為保持公眾地方清潔，食環署會繼續加強執法，對違反公眾潔淨及阻礙法例的人士發出定額罰款通知書。