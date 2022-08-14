衛生黑點｜深水埗商戶：3年前早晚都見老鼠聚集　疫下有改善

政府列出全港有663個衛生黑點，其中深水埗區有26處，有四處是鼠患問題。政務司副司長卓永興與兩位局長今日（14日）到深水埗視察。有食肆表示，三年前開張初時有很多老鼠，大多聚集在後巷，早晚都可以看見大批老鼠聚集，但現在卻不常看見老鼠聚集，她表示可能疫情反而改善鼠患問題。



對於政府的全港清潔運動，打擊本港的衛生黑點，市民表示支持，盼政府做實事，令地區環境更乾淨。



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深水埗區有26處衛生黑點，最多是棄置建築廢料，佔九處，其次是後巷衞生問題及鼠患問題，各有四處，其他包括發泡膠箱堆積、 環境衞生問題、冷氣機滴水問題、店舖阻街、塗鴉、野鳥聚集及環境衞生問題。政務司副司長卓永興、發展局局長甯漢豪及屋宇署署長余寶美等官員今日視察深水埗衛生黑點。

市民：招牌危險就要拆 盼政府做實事

市民何先生指，深水埗的危險招牌已經不算多，在旺角和油麻地有更多。他直言平時行街不會留意招牌，亦不覺得招牌危險，但現在仔細看就發現招牌大多都很殘舊，「有啲好危險㗎啦，平時我哋行街唔會認真睇。」被問及打風時會否擔心招牌墮下，他指打風就不會出門，但都會擔心有人因此受傷，「同人命有關，好大件事㗎！。他更認為政府要規管相關招牌。

針對危險招牌，何先生直言「危險就要拆招牌」，要做實事。（葉泳心攝）

提到為期三個月的全港清潔運動，何先生認為三個月不足以拆除所有危險招牌，但也表示支持，指最起碼可以先拆除一部份最危險的招牌，對人命安全更有保障。問及對政府行動的建議時，何先生直言：「好簡單，危險就要拆招牌！無需再『添枝加葉』，要做實事。」

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在深水埗開食店三年的何小姐指，近幾個月的環境問題已經開始改善，街道上沒有以前那麼污糟，亦留意到有更多清潔工清理街道，處理垃圾，「比起以前深水埗來講，現在深水埗很乾淨了。」

何小姐對政府的清潔運動表示「好贊成」，指自己做飲食業的工作，環境更乾淨當然更好，「有干淨的環境，起碼大家都可以更舒暢」。（葉泳心攝）

鼠患改善料因疫情期間減丟棄垃圾

問及鼠患問題，何小姐指初初開店時有很多老鼠，大多聚集在後巷，即使大街上也偶爾看到牠們的蹤跡，更不論早上和晚上，都可以看見大批老鼠聚集。但現在卻不常看見老鼠聚集，她表示可能疫情反而改善鼠患問題。她指疫情期間人人更注重清潔，不會隨意丟棄垃圾。

問到為期三個月的全港清潔運動，何小姐表示「好贊成」，因為她做飲食業，環境更乾淨當然更好，「有乾淨的環境，起碼大家都可以更舒暢。」

▼18區衞生黑點名單▼

