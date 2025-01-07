六合彩結果｜19次億元頭獎攪珠統計　2號碼出現6次、2號碼未破蛋

六合彩上周四（2日）新年金多寶頭獎無人中，逾1.02億元金多寶累積至今晚（7日）的攪珠，馬會估計若以10元一注獨中，頭獎將高達1.28億元，是2011年以來第20次頭獎彩金達1億元或以上攪珠。在19次億元頭獎彩金攪珠中，最旺號碼為30及32號，各出現六次，第三為出現五次的49號， 4及17則未曾攪出過。



連同上周四，總共有三次億元頭獎攪珠無人中，而2022年1月20日攪珠則最多注中頭獎，共有7注中，瓜分1.22億元彩金；最高單一派彩為2018年1月11日攪珠，頭獎派1.34億元，但幸運兒因屬投注5元一注，屬「0.5注」中，故只能取得一半、6,696萬元。



六合彩1月7日晚攪珠，料10元一注獨中可得1.28億元。中午時分在十大幸運投注站之首的中環士丹尼街投注站，買彩票人龍排到出街外。（黃浩謙攝）

+ 13

今晚若$10一注獨中頭獎將獲1.28億彩金破紀錄

合彩經歷近50載，從未有幸運兒10元一注獲得過億元彩金，目前最高派彩紀錄為2021年8月26日攪珠，當時有幸運兒以10元一注獨中高達9,124萬元派彩。馬會估計今晚攪珠頭獎彩金將高達1.28億元，若以10元一注獨中，會是史上獲得最高六合彩頭獎彩金。

由2011年至上周四，總共有19次億元頭獎彩金攪珠，每次都引起全城瘋狂，投注博中橫財。其中2016年3月1日「六合彩40周年金多寶」，總投注額便達4.46億元（446,395,296元），頭獎有5注中，瓜分1.36億元頭獎彩金，每10元一注獲2,722萬元。2011年5月20日、2014年9月13日及2016年5月10日，都錄得約3.5億元總投注額。

▼六合彩歷次億元頭獎彩金攪珠及派彩結果（2011年起）▼



+ 14

最多一次7注中 最高派彩1.34億惟幸運只得一半彩金

在該19次攪珠中，有三次無人中頭獎，包括上周四攪珠；2022年1月20日攪珠則多達7注中頭獎，瓜分總共1.22億元彩金，每10元一注派彩17,446,020元，2019年2月9日也有6注中，每10元一注派彩16,661,140元，總派出金額欠3.3萬元才夠1億。

其實在該19次攪珠中，有三次頭獎派彩超過1億元，即2016年7月22日、2018年1月11日及2019年4月20日，各有一張彩票中獎，派彩介乎1.07億元至1.34億元不等。但幸運兒是投注5元一注，即「0.5注中」，只可取得一半彩金，如2018年1月11日的幸運兒，只可得1.34億元的一半，即66,964,860元，故仍低於2021年8月26日紀錄。

2016年5月10日的幸運兒「最和味」，當時有兩注中頭獎，每10元一注派彩84,659,780元，若當中有人是10元一注投注，便是歷次億元頭獎攪珠中，獲得最高彩金的幸運兒；而該次頭獎共派出1.69億元彩金，也是歷次之冠。2014年9月13日及2024年2月14日頭獎各也派彩8,200多萬元，分別有兩次及1.5注中。

三大熱門：30、32及49 北極級冷門：4及17

至於歷次億元頭獎彩金攪珠出現號碼，最旺為30及32號，各出現六次，第三為出現五次的49號， 當中30號及49號為2002年改為49個號碼以來，分別最旺及次旺號碼，各出現493次及487次。4及17號可謂「北極級冷門」，未曾在億元頭獎彩金攪珠出現過。

出現6次：30、32；



出現5次：49；



出現4次：3、10、13、15、19、23、39、40、43、46；



出現3次：1、7、11、12、20、24、25、29、31、33、35、36、42、44、48；



出現2次：2、6、8、9、16、22、27、28、34、37、45、47；



出現1次：5、14、18、21、26、38、41；



未曾攪出：4、17。



有兩次攪珠較為特別，2019年2月9日，7個攪出號碼中，出現19、29、39及49號，而在該次對上一次億元頭獎彩金攪珠、2018年1月11日攪珠，都出現19、29及49。