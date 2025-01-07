1.28億六合彩今開獎　近百次攪珠5號碼5次見一次　兩組拍拖號碼旺

六合彩1億新年金多寶頭獎無人中，逾1.02億元金多寶累積至今晚（7日）的攪珠，馬會估計若以10元一注獨中，頭獎將高達1.28億元，會是史上最高六合彩頭獎彩金。截至今早，2025年第2期攪珠投注額接近1.6億元，馬會各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，將於今晚9時15分截止售票，攪珠將於晚上9時30分舉行。翻查近100次六合彩攪珠資料，有5個號碼攪出20次或以上，即平均5次攪出一次，當中兩組相連號碼（拍拖號碼）也一起出現過五次或以上，十大幸運投注站及攪珠數據立即看。



1月7日攪珠的六合彩估計頭獎彩金高達1.28億元。（倪清江攝）

六合彩1.28億頭獎｜10大幸運投注站

1.中環士丹利街（47次）

2.屯門市廣場（44次）

3.荃灣青山道（41次）

4.尖沙咀漢口道（39次）

5.上環干諾道西（39次）

6.觀塘廣場（37次）

7.九龍灣德福（35次）

8.大埔廣場（35次）

9.上水石湖墟（33次）

10.大埔廣褔道投注站（30次）



十大幸運投注站排名變化不大，截至最新去到2024年8月22日數據，十大幸運投注站有三個在2024年有頭獎進賬，包括荃灣青山道、上環干諾道西及大埔廣場，而經常大排長龍的中環士丹利街投注站，對上一張頭獎彩票已是於2018年售出，但該投注站在同期中曾有長達11個月因升級設施而關閉。

六合彩1.28億頭獎｜近100次攪珠最旺號碼

翻查近100次六合彩攪珠資料，最多攪出次數號碼頭五位號碼，分別被攪出20至26次不等，最多被攪出的是21號，之後依次是17號、27號、30號及18號。

六合彩1.28億頭獎｜近100次攪珠最旺相連號碼

近100次六合彩攪珠，有兩組相連號碼（拍拖號碼）也一起出現過五次或以上，分別是20、21號組合及43、44號組合，前者一起出現次數達6次，後者有5次。

六合彩04/07/2002至28/12/2024攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

六合彩1.28億頭獎｜22年數據最旺號碼

最旺號碼：30、49及24 三大冷門號碼：19、23及25

至於截至六合彩1億新年金多寶2025數據，由2002年7月至去年12月28日的22年數據，最旺的號碼依然為30號，累計攪出493次；其次為49號，累計487次；24號以480次排第三位。第四至六位依次為22、10及13，分別攪出476、472及470次。

最冷門仍是19號，攪出407次；次冷門為23及25號，各累計出現420次，41號以出現424次排第三冷門。