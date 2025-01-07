警司陸振中自辯｜為X送物資是工作部份　望推動上級關顧直屬下級

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，危駕並襲擊同袍案，今（7日） 在區域法院續審，被告繼續接受控方盤問。主控質疑陸只為女事主X送物資，又接送上下班。陸稱這是工作一部份，他希望藉著他關心X，令沙頭角警署的同事知道他親民無架子，並非只顧自己，也關心同事。惟他只是對X表示關心，陸說因警署有200名同事，他無法全部兼顧，故他想藉其對X的行動，推動其他上級也關顧其直屬下級。



被告陸振中稱為女事主X送物資及接送上下班的關愛，是想推動上級關顧直屬下級。(陳蓉攝)

形容X是警署第二把交椅

主控盤問時指出，若X曾經說過陸比她的男朋友好，陸應該避諱，不應再接X上班，陸指：「其實警隊做野就無話男女，我都無得選擇我嘅副手係男定女，我哋係同工同酬。」對於X的讚美，陸認為：「年輕人廿幾歲有時講嘢係比較爆啲，當時佢咁講我只係當係appreciation(欣賞)同compliment(恭維)。」他更指X是二百人中的「number two」，是該警署的第二把交椅。主控質疑：「你唔好講笑啦，佢（X）係見習幫辦，CIP Wong (黃總督察)做左十幾年嘅總督察，你講都講得合理啲呀被告。」

為X送物資是工作一部份

被問到親自送物資一事，陸說：「因為我覺得只係上司關心下屬，令沙頭角啲同事知道我係真心關心啲同事，唔係淨係關心自己。」陸認為，無論送物資或接載X上下班，都只是工作的一部份，當初提出送X上班，原因為：「我覺得佢唔係好想返工。」加上車程中他亦可以向X「收風」，多了解關於沙頭角警署的運作，當其他同僚看到他接送X上班，其他同事亦會覺得陸「親民、無架子」。

其他上級亦關顧直屬下級

被問到為何只接送X，陸解釋：「因為我哋係層級管理，咁我咁做可以推動其他上級關顧佢哋嘅直屬下級，所以我就無關心曬我嘅200幾個同事。」

閉路電視拍到X與陸保持距離

陸早前作供稱，他與X去了一個沙灘，因當時X在車上與其談心，並情緒激動，於是他找了地方停車以安撫X的心情。主控指陸：「作為一個有品格的男士，你係唔會隨便掂你啲女同事啦？」陸同意。控方播放當天在沙灘觀景台的閉路電視片段，見兩人的身高差距約一個頭，當時X手持雨傘，與陸保持一定距離，陸的手搭左X上。

19年後同事講到喊會攬埋一齊安慰

陸稱當時是拍X的膊頭以示鼓勵，因為在他影相期間，X跟他分享了一些不愉快的經歷。他又指出，19年之後許多同僚都會：「講嘢講到喊，男同事都會講到喊，我哋會攬埋一齊安慰。」

強調與X距離近是安撫支持及鼓勵

控方再播放一段稍晚的閉路電視片段，可見當時陸與X的距離很近，動作親暱，主控形容：「近到想攬住佢、熊抱佢。」陸不同意，稱當時是安撫、支持、同鼓勵，並稱；「同佢之間完全無一啲男女之間感情嘅諗法。」主控質疑：「你同個下屬去咁偏僻嘅地方 有咁親近嘅身體接觸，係唔恰當嘅，喺警隊入面。」控方又指，畫面顯示，X根本沒有與被告有任何對望。陸回應：「宜家睇番，我覺得有啲近，就唔係好恰當。」

陸稱覺X思路清晰

就陸早前指疑發生非禮事件當冕，他見女事主X「發軟蹄」，主控質疑他為何未叫附近的督察賴文顯幫忙，陸多番回答指：「我當時無諗住行返轉頭。」控方認為他刻意迴避問題，陸解釋：「我唔係迴避，我只係答番我當時無諗住行返轉頭。」陸指出，當時X可以自己行路且清醒。主控質疑：「當時X啱啱先跌低係你（被告）面前。」陸再解釋：「我同意佢身體不好，因為佢發軟蹄，但佢思路清晰，可以對答。」

以戒備手扶X入洗手間

陸又稱他幾分鐘前才與X交談，認為她當時清醒，又指他當時以「戒備手」扶X到洗手間，直到閉路電視拍不到的位置，他就放開手讓X自己入洗手間，因為X可以自己走路，控方質問被告：「幾秒之前你仲扶住佢 之後佢就自己行到啦？」

被告陸振中（45歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、一項危險、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間 3度非禮女子x，及在同年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊X、督察蔡文浩和賴文顯。

案件編號：DCCC 137/2023