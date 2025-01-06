警司陸振中自辯｜稱無階級觀念　被指變態玩同事　陸哽咽說瞓唔著

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，危駕並襲擊同袍案，今（6日） 在區域法院續審，陸今繼續接受控方盤問。主控問陸有關警隊階級觀念的問題，陸稱他是「空降」，因此下屬有時不會完全聽從他的指令，反而警察在同一警局工作較久，影響力會更大，陸更哽咽：「我個人嘅管理模式係無乜階級觀念⋯⋯所以你話我變態玩同事，我幾晚都瞓唔著。」



陸認為下屬因他屬空降而不聽其命

主控指出，當晚陸的下屬極力阻止陸駕車，陸沒有聽從是因為陸的職級較高，指警隊有階級觀念的文化，陸解釋：「我同意職級上係有分別，但因為我係空降，所以佢哋好多時唔係聽我講，因為警察黎講，好多時邊個喺度耐，佢哋嘅影響力會更加大。」

警司陸振中自稱無階級觀念，對被指變態玩下屬，他哽咽稱幾晚瞓唔著。(陳蓉攝)

警司陸振中認為他因為空降，故下屬都不聽其命。(陳蓉攝)

被指變態玩同事感到侮辱

陸又否認有階級觀念，他談到與同事關係時更哽咽：「我個人嘅管理模式係無乜階級觀念⋯⋯所以你話我變態玩同事 我幾晚都瞓唔著，我覺得好侮辱，有好多同事都聯絡我話想上庭幫我做證，因為種種原因唔能夠咁做，我唔想阻法庭時間，但我哋唔係咁嘅機構，我哋係一個團隊。」陸稱他會把自己的手提電話與所有同事分享，讓他們有事可以找他求助。

陸曾察看儲物室情況

控方播放閉路電視，指陸陪X去洗手間時，曾多次察看儲物室的情況，質疑陸：「好積極咁去搵一啲地方，等之後捉X入去。」陸解釋是因為X提到想去殘廁，加上他出於八卦，才會多番察看。

否認有把X推向殘廁

閉路電視又顯示，兩人離開洗手間後，X先是面向前行，其後陸拉著X，再一起向殘廁方向走，期間有途人被二人吸引了視線。主控指當時X想返回座位，陸以雙手捉住X的左右臂，把她推去殘廁，X有動作想推開陸，陸同意當時與X有接觸，但不同意他把X推向殘廁，又解釋說：「無可能，當時咁多人，同埋點樣兩隻手拉佢，無可能。」

被告陸振中（45歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、一項危險、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間 3度非禮女子x，及在同年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊X、督察蔡文浩和賴文顯。

案件編號：DCCC 137/2023