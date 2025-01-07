2024年30宗致命工傷　建造業25人死　工聯職安健協會批培訓不足

工聯職安健協會回顧2024年職安健情況，指全年至少發生30宗致命工業事故，其中11月更罕見地發生5宗死亡案例，當中建造業情況尤甚。協會認為，政府發牌制度存漏洞，部分企業通過成立新公司逃避停工處罰。香港建造業總工會亦批評，職安教育培訓不足，相關人員為追求工期進度而忽視安全規定。



2024年6月24日，新油麻地公眾貨物裝卸區一名男子於落貨期間，突然一條6米長的水管墮下，被砸中頭部昏迷不醒，送院搶救後不治。（資料圖片／翁鈺輝攝）

去年11月發生5宗死亡案例

工聯職安健協會表示，2024年工業意外案例上半年數據已超越2023年同期，全年至少發生30宗致命工業事故，其中11月更罕見地發生5宗死亡案例。協會稱，意外更加集中於建造業，截至12月，建造業共發生23宗致命事故，導致25名工友不幸喪生。

協會認為，地盤安全管理存在問題，勞工處的措施未能有效阻止意外。截至9月，雖然勞工處已完成逾5萬次巡查，發出3,600份停工或改善通知書，並提起1,852項檢控，然而情況並未得到有效遏制。

建造業總工會：職安教育培訓不足 為追進度忽視安全規定

香港建造業總工會理事長周思傑指，工業事故根源在於安全管理「不到位」，以去年11月安達臣道地盤的嚴重高空投擲建築廢料為例，揭示相關人員為追求工期進度而忽視安全規定，亦可見職安教育培訓不足。

周思傑認為，地盤安全管理需全員協作，各層級人員均需加強職安培訓。再者，由於現有安全守則多為自願性質，迫切希望政府將其轉化為具有強制執行力的法規，以產生有約束性和阻嚇力。

工聯職安健協會：發牌制度存漏 企業成立新公司避處罰

工聯職安健協會副主席葉偉明則認為，當前政府發牌制度存漏洞，部分企業通過成立新公司逃避停工處罰。協會建議政府重審承建商發牌與招標制度，嚴格考察其安全記錄、管理人員職安管理資質及有無違規記錄；另建議香港借鑒英國CDM模式和內地「三同時」制度，於設計階段即融入安全保障概念、明確責任與相應人員，確保事故責任可追溯。

工聯職安健協會回顧2024年職安健情況，指全年至少發生30宗致命工業事故，當中建造業情況尤甚。（工聯會提供）

餐飲服務業意外數目 與建造業持平

除建造業外，其他行業的職安健環境同樣堪憂。據勞工處資料，截至2024年9月，餐飲服務業意外數（1,469宗）幾乎與建造業（1,443宗）持平，整體致命工業意外的個案增至11宗。

協會又發現，去年職業意外死亡案例中，近四分之三為猝死，主要涉及心腦血管疾病。協會認為，有關部門往往歸咎于死者生前習慣，鮮有研究探討這些疾病與工作之間的關係，如長時間工作等因素。

工聯職安健協會顧問及立法會議員郭偉强指，目前政府對職業意外傷亡的工友提供的資源及服務不夠，對因工傷亡的人士及家屬缺乏有效援助。