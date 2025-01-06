2023中九龍幹線地盤奪命工傷　工程公司被勞工處檢控　判罰18萬元

前年5月16日，土瓜灣新碼頭街中九龍幹線地盤發生奪命工業意外，一名49歲尼泊爾男工在地盤隧道範圍內，被夾在後方叉式起重車及升降工作台之間，胸口重創送院不治。涉事承建商布依格土木工程有限公司被勞工處檢控，違反《工廠及工業經營條例》及《工廠及工業經營（安全管理）規例》，今（6日）在九龍城裁判法院被判罰款18萬元。



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2023年5月16日，土瓜灣新碼頭街中九龍幹線地盤發生奪命工業意外，一名49歲尼泊爾男工在地盤隧道範圍內進行拖走一部升降工作台的準備工作時，協助工作的一部叉式起重車突然移動，將工人夾在叉式起重車及升降工作台之間，他胸口重創，送院不治。

承建商為布依格土木工程有限公司，勞工處表示已檢控該公司，其違反《工廠及工業經營條例》及《工廠及工業經營（安全管理）規例》的規定，今（6日）在九龍城裁判法院被判罰款18萬元。

▼2023年5月16日 中九龍幹線地盤奪命工傷▼



死者擔任釘板管工，和妻子育有一對子女，目前正在求學階段，出事後家庭失去經濟支柱，家屬亦留意到遺體左邊頸部位置有瘀黑，未知意外經過，希望公司交代事件，以及協助處理善後事宜。