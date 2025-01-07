大熊貓BB｜盈盈母愛泛濫 錫細佬抱家姐超甜蜜 網民大讚性格好
撰文：陶嘉心
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海洋公園大熊貓盈盈的一對龍鳳胎「家姐」及「細佬」即將在農曆新年後見公眾，園方今日（6日）發布牠們的最新影片，可見盈盈母愛「爆棚」，先用鼻頭輕撫「細佬」，再慢慢爬向「家姐」，雙手將牠擁入懷中，仰伏地上左右搖擺，樂在其中。
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相關片段長約1分鐘，可見鏡頭右方的「細佬」大聲叫嚷，盈盈隨即走近牠身旁，用鼻輕撫。此時「家姐」在鏡頭左方攀爬，更爬上一處小梯級，半邊身被鏡頭遮擋。
未幾，盈盈亦慢慢爬向「家姐」，片段設計盈盈的內心對白稱「等我睇吓家姐做緊咩先」，盈盈首先施行「愛的咬咬」，輕輕咬向「家姐」的頭並將牠移到別處，鏡頭一轉，盈盈雙手將「家姐」擁入懷中，整個身軀仰伏地上，左右搖擺，樂在其中，兩母女互相依偎，相當甜蜜。
園方形容，三隻熊貓的互動「好有愛」，更笑稱「兩母女放閃又準備閃親大家，要戴翻黑超」。園方又解釋，熊貓媽媽咬年糼熊貓時，並不會傷害牠，更會起安撫作用。
有網民形容盈盈媽媽性格好和有耐性，稱「兩姐弟一定會遺傳優良性格！」。片段又可見，場內遍佈竹旬和竹葉，有網民大讚「佢地住的方好大，果然食得好住得好」。
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