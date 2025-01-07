新春花車巡遊｜初一晚大熊貓花車遊尖沙咀　韓人氣女團Kep1er訪港

即將到農曆新年，旅發局今日（7日）公布大年初一（29日）新春國際匯演之夜詳情，主席彭耀佳宣布今年將有14個國家地區、合共55個團體參與，包括韓國女團Kep1er及泰國男團LYKN。他指今年匯演有9個花車，包括近日大熱的熊貓，將聯同香港特色美食奶茶等驚喜登場。



韓國女團Kep1er將在花車巡演2025登場。（ig：official.kep1er）

旅發局主席彭耀佳。（鄭子峰攝）

演出團體來自14個不同國家及地區 包括泰國男團LYKN

彭耀佳表示，今年花車巡遊主題是「如意新春、喜樂連連」，匯演演出團體多達55個，來自14個不同國家及地區，包括邀請韓國女團Kep1er及泰國男團LYKN表演。

其他表演團體包括2020 年《全美一叮》冠軍賽第一的印度舞團V.UNBEATABLE DANCE GROUP、2018 年《全美一叮》亞軍、來自奧地利的雜技表演團體 Zurcaroh；以及於 2023 年 《印尼一叮》首獲「黃金按鈕」（Golden Buzzer）、來自印尼的舞蹈團 BRAVERY DANCERS。內地隊伍亦有第14屆全運會開幕及閉幕式表演隊伍陝西表演藝術團。

泰國男團LYKN將在花車巡演2025登場。（ig:lykn_official）

該局稱香港有12支隊伍表演，包括曾於2019年和2023年World of Dance Hong Kong中奪冠的Chestroll Dance Crew、在國際賽事中屢獲佳績的 SDM 爵士芭蕾舞學院及參與匯演多年的中國香港跳繩總會。

大熊貓聯乘奶茶驚喜登場 有花車以蛇年生肖為主題

至於當晚登場的9架花車，不少會擔當香港旅遊大使角色，融入香港地道元素，例如近期大熱的大熊貓，將聯乘香港特色美食奶茶驚喜登場；另有花車以蛇的線條為靈感等。

門票本周六起於旅發局九龍旅客諮詢中心發售

表演將於當晚8時開始， 傍晚6時起有預熱表演，一如以往，在香港文化中心、廣東道及彌敦道設有觀眾座席，門票分別售480元、450元及30元，將在星期六（11日）上午8時起，於旅發局九龍旅客諮詢中心發售，先到先得，售完即止。

▼花車巡遊2025 9架花車設計圖▼



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國泰新春國際匯演之夜

日期：1月29日（初一）

時間：晚上8時至9時45分；下午6時有預熱表演

地點：尖沙咀香港文化中心廣場出發為起點，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，以香港喜來登酒店外為終點

門票：香港文化中心、廣東道及彌敦道設有觀眾座席，門票480元、450元及30元

售票詳情：1月11日上午8時起，在尖沙咀天星碼頭的旅發局九龍旅客諮詢中心發售



部份內地及國際表演隊伍參與演出

日期：1月30日及31日（初二及初三）

地點：大埔林村許願廣場

東薈城名店倉、啟田商場、黃大仙中心 （1月30日）

PopCorn、青衣城、圍方 （1月31日）



部份花車公開展覽

日期：1月30至2月13日（初二至元宵節翌日 ）

地點：大埔林村許願廣場



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▼2024年2月10日 新春花車匯演2024上演▼



+ 21

▼2024年2月10日 新春花車匯演Avantgardey壓軸登場掀高潮▼

