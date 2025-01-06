有片｜重慶男用可樂瓶砸大熊貓　將蘭香嚇到抱頭遭警帶走

據《新京報》報道， 昨日（1月5日），在重慶動物園，一名男子突然向大熊貓蘭香扔出一瓶飲料，該名男子遭到其他遊客指責後報警，反被警方帶走。1月6日，重慶動物園職員表示，蘭香受到驚嚇，但並未受傷。



重慶男用可樂瓶砸大熊貓頭部。（影片截圖）

重慶男用可樂瓶砸大熊貓頭部。（影片截圖）

綜合內媒報道，昨日（1月5日），重慶動物園內，一名男性遊客突然向大熊貓蘭香扔出一瓶可樂。影片可見，大熊貓當時受到驚嚇，後來被飼養員帶離。

男子反嗆「我喊熊貓喝可樂有錯嗎？」。（影片截圖）

有目擊者表示，當時聽到一聲巨響，才發現「有個男的拿着一整瓶可樂打向大熊貓的頭」。 事後該名男子遭到圍觀群眾斥責，他還稱「我喊熊貓喝可樂有錯嗎？」據目擊者描述，男子稱自己遭到眾人圍攻，選擇報警，警察到場後將該名男子帶走。

《新京報》報道，1月6日，重慶動物園職員回應稱，，已經將肇事遊客移交派出所處理，「蘭香受到了驚嚇，但沒有受傷，現在有專家對其進行24小時不間斷的觀察」。

網民評論：

「人都嚇一跳，別說喜靜膽小的熊貓了，什麼人啊。」

「蘭香被嚇慘了，好心疼！ 」

「這不得終身禁止入園嗎？」

「我大老遠去了兩次都沒看到蘭香，你拿大可樂砸。」

