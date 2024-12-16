女內地生涉用假成績報中大　准短暫離港後缺席聆訊　法庭發拘捕令

女內地生涉用虛假成績表報讀中文大學，早前被控1項使用虛假文書罪，案件原押後至今(16日)在沙田法院再提訊，被告上次提堂時獲准保釋，並准短暫離港。惟她今天並未現身法庭，裁判官擱置其保釋並發出拘捕令。



女被告呂云妮。(陳曉欣攝)

女被告呂云妮，23歲，學生，有香港身份證，被控於2022年2月至2023年6月期間，在香港知道或相信有關虛假文書，即一份成績單屬虛假，而使用該文書，意圖誘使香港中文大學的教職員接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對香港中文大學不利。據悉，被告現被停學。

准一萬元保釋及短暫離港

案件於今年11月4日於沙田裁判法院提堂，被告當時須答辯，以待控方索取法律意見及檢驗被告的手機。當日的裁判官覃有方並准被告以1萬元現金及人事擔保候訊，及准她在11月6日至20日短暫離港。惟呂今天並未有到庭應訊。

案件編號：STCC3634/2024