緬甸詐騙營｜港家屬到泰領事館求助 盼一視同仁「唔係明星先救」
內地藝人王星疑被拐至緬甸詐騙區，昨日（7日）由泰國警方救出。早前有港人同樣被拐至緬甸詐騙園區，最長已被困近半年，前油尖旺區議員余德寶與其中兩名家屬今（8日）到泰國駐港領事館遞交請願信，希望泰國政府協助營救，「希望能夠一視同仁、唔好有差別待遇，唔係因為佢係明星先至可以獲救」。
去年12月中，他們向港府求助，惟表示至今未有進展，「暫時冇乜作用」，感到無助，希望港府與內地政府加強聯繫，認為始終內地政府才有外交能力。
前區議員接6宗求助 警調查無進展 盼港府與內地加強聯繫
保安局長鄧炳強上月表示，港人被誘騙至東南亞國家非法禁錮「死灰復燃」，截至11月25日接獲23宗求助，其中11人已回港，12人仍未獲救。
前油尖旺區議員余德寶與其中兩名家屬今（8日）到泰國駐港領事館遞交請願信，希望泰國政府協助營救。余早前共接獲6宗家屬求助，最新一宗為兩個月前，並於上月中與家屬到政府總部遞交請願信，請求港府營救。惟其中一名家屬Kelvin表示，雖然一直有與警方聯絡，但至今未有任何進展，「佢都係問返我有咩update（更新）」，指警方已聯絡內地政府協助。他感到無助，「暫時冇乜作用，唔知搵邊度幫手」。余希望港府與內地政府加強聯繫，認為始終內地政府才有外交能力。
冀加快營救 勿有差別待遇
余德寶表示，內地藝人王星同樣被誘拐，幾日內就獲泰國政府營救，因此他們今到泰國駐港領事館求助，希望加快營救速度，又指普通市民應同樣有救援需要和急切性，「希望能夠一視同仁、唔好有差別待遇，唔係因為佢係明星先至可以獲救」。他指泰國駐港副領事已接下請願信，態度正面，表示會「一視同仁」處理求助個案。
原到日本或台灣做代購 增泰國中途站後被拐
家屬Kelvin表示，其家人4至5個月前抵泰國後，被拐至緬甸，最後一次看見其定位在緬甸境內。余補充，最近誘騙手法多為到日本或台灣做代購的工作機會，並以泰國為中途站，聲稱要先領取文件，凌晨時分抵泰後，上車即被拐至園區。
Kelvin續道，一直未能直接聯絡被拐家人，只是單方面地接收園區電話「報平安」，最近亦變得愈來愈少接觸。由初時能每日文字通訊，到最近減至每周只有一兩次。
至於贖金，Kelvin指園區初時要求幾十萬港幣，後來索價過百萬美金，難以負擔，同時擔心付贖金後，園區也未必釋放其家人。
他們亦曾考慮向中介求助，在小紅書和WeChat上看見有中介聲稱每日從園區救到人，附上受害者相片、對話截圖，但由於索價幾十萬，加上擔心是另一個騙局，故最終沒有尋求中介援助。