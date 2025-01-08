緬甸詐騙營｜港家屬到泰領事館求助　盼一視同仁「唔係明星先救」

內地藝人王星疑被拐至緬甸詐騙區，昨日（7日）由泰國警方救出。早前有港人同樣被拐至緬甸詐騙園區，最長已被困近半年，前油尖旺區議員余德寶與其中兩名家屬今（8日）到泰國駐港領事館遞交請願信，希望泰國政府協助營救，「希望能夠一視同仁、唔好有差別待遇，唔係因為佢係明星先至可以獲救」。



去年12月中，他們向港府求助，惟表示至今未有進展，「暫時冇乜作用」，感到無助，希望港府與內地政府加強聯繫，認為始終內地政府才有外交能力。



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前油尖旺區議員余德寶與兩名被拐港人的家屬到泰國駐港領事館遞交請願信。（盧翊銘攝）

前區議員接6宗求助 警調查無進展 盼港府與內地加強聯繫

保安局長鄧炳強上月表示，港人被誘騙至東南亞國家非法禁錮「死灰復燃」，截至11月25日接獲23宗求助，其中11人已回港，12人仍未獲救。

前油尖旺區議員余德寶與其中兩名家屬今（8日）到泰國駐港領事館遞交請願信，希望泰國政府協助營救。余早前共接獲6宗家屬求助，最新一宗為兩個月前，並於上月中與家屬到政府總部遞交請願信，請求港府營救。惟其中一名家屬Kelvin表示，雖然一直有與警方聯絡，但至今未有任何進展，「佢都係問返我有咩update（更新）」，指警方已聯絡內地政府協助。他感到無助，「暫時冇乜作用，唔知搵邊度幫手」。余希望港府與內地政府加強聯繫，認為始終內地政府才有外交能力。

冀加快營救 勿有差別待遇

余德寶表示，內地藝人王星同樣被誘拐，幾日內就獲泰國政府營救，因此他們今到泰國駐港領事館求助，希望加快營救速度，又指普通市民應同樣有救援需要和急切性，「希望能夠一視同仁、唔好有差別待遇，唔係因為佢係明星先至可以獲救」。他指泰國駐港副領事已接下請願信，態度正面，表示會「一視同仁」處理求助個案。

（右）被拐港人的家屬Kelvin表示，最近愈來愈少接收到被拐家人訊息，而且只是單方面地接收園區電話「報平安」。（盧翊銘攝）

原到日本或台灣做代購 增泰國中途站後被拐

家屬Kelvin表示，其家人4至5個月前抵泰國後，被拐至緬甸，最後一次看見其定位在緬甸境內。余補充，最近誘騙手法多為到日本或台灣做代購的工作機會，並以泰國為中途站，聲稱要先領取文件，凌晨時分抵泰後，上車即被拐至園區。

Kelvin續道，一直未能直接聯絡被拐家人，只是單方面地接收園區電話「報平安」，最近亦變得愈來愈少接觸。由初時能每日文字通訊，到最近減至每周只有一兩次。

至於贖金，Kelvin指園區初時要求幾十萬港幣，後來索價過百萬美金，難以負擔，同時擔心付贖金後，園區也未必釋放其家人。

他們亦曾考慮向中介求助，在小紅書和WeChat上看見有中介聲稱每日從園區救到人，附上受害者相片、對話截圖，但由於索價幾十萬，加上擔心是另一個騙局，故最終沒有尋求中介援助。