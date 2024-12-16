電騙營死灰復燃｜緬甸交克比KK園區更恐怖　分析軍閥華商如何勾結

港人被誘騙到緬甸從事非法工作的情況死灰復燃，《香港01》先後接觸到兩名剛從緬甸逃脫的香港人，他們都曾被禁錮到緬甸東南部的苗瓦迪（Myawaddy）的山區「交克園區」，被指比「KK園區」更黑暗，福建老闆「五哥」背景神秘，更放下狠話說以後不再放人。

每次支付贖金、救人，背後都牽涉不同軍閥派系和華商勢力。例如「亞太新城」老闆佘智江，遭國際刑警通緝、在泰國被捕後，就聲稱自己是中國間諜，而當地軍閥克倫邊防軍中央司令部總書記索奇督（Saw Chit Thu），更高調為他舉行祈福大會；「恒升」「東美」園區，則有紀曉波（吳佩慈男友）、尹國駒（崩牙駒）的身影。



【電訊詐騙營人口販賣調查・專頁】

2024年1月30日，在緬甸內比都國際機場，緬甸警方依法向中國公安移交緬北電訊詐騙重大犯罪嫌疑人白所成。（新華社）

中國介入 緬北四大家族「毀滅性打擊」

疫情後詐騙營區在緬甸北部，與中國雲南省接壤的撣邦、果敢地區興起，之後中國政府高調打擊，包括將「四大家族」的頭目拘捕和引渡到中國受審。

公安部2024年5月27日於北京通報，自2023年7月以來，打擊緬北涉華犯罪專項工作取得了重大戰果，4.9萬名電詐犯罪嫌疑人被移交中方。公安部指，緬北果敢「四大家族」犯罪集團，白所成、白應蒼、明珍珍、魏懷仁、劉正祥、劉正茂等重大犯罪嫌疑人悉數被抓捕到案，「四大家族」遭到毀滅性打擊。

緬甸苗瓦迪（妙瓦底）詐騙園區分布。（香港01製圖）

緬東南苗瓦迪 地方軍閥與政府軍混戰

不過非與中國接壤地區，中國的打擊就鞭長莫及，詐騙營區因而逐漸轉移到緬甸東南部克倫邦的苗瓦迪（Myawaddy）。2022年大批香港、台灣、馬來西亞人，就是被誘騙那裏。

苗瓦迪又譯「妙瓦底」，與泰國邊境城市湄索（Mae Sot）僅相隔一條很窄莫艾河（Moei River），當地的電力、網絡訊號等，都是泰國提供。當地一直由地方軍閥控制，曾經與政府軍達成協議停火，2021年緬甸軍事政變後局勢更複雜，不同派系分裂不斷，地方軍亦與政府軍交火。

2024年4月20日，約1,300人從緬甸東部克倫邦苗瓦迪（Myawaddy）渡河逃往泰國湄索（Mae Sot）。（Warangkana Wanichachewa / 美聯社 / 視覺中國）

2024年4月，克倫邊防軍攻下緬甸政府軍控制的苗瓦迪最後一個前哨基地，政府軍之後完全撤出，當時有1,300名緬甸人為逃離戰火，經莫艾河逃往泰國湄索。

緬甸克倫邊防軍中央司令部總書記索奇督（Saw Chit Thu），2023年8月為在泰國被捕的中國商人佘智江舉行祈福會。佘智江在緬甸苗瓦迪水溝谷營運「亞太新城」園區。（亞太新城圖片）

北部水溝谷 老闆泰國被捕後自稱中國間諜

根據《香港01》記者採訪，綜合美國和平研究所（USIP）資料，以及緬甸獨立媒體Irrawaddy的報道，北部的「水溝谷經濟特區」（Shwekokko），由克倫邊防軍中央司令部總書記索奇督（Saw Chit Thu）將軍直接管轄，當地有「阿波羅」、「御龍灣」園區，以及由曾被國際刑警紅色通緝令通緝的中國商人佘智江營運的「亞太新城」園區。

佘智江2022年在泰國被捕，當時《香港01》報道他在香港註冊的「亞太控股」，又改過「唐倫凱」（TANG Kriang Kai）、「佘倫凱」等名，擁有多國護照。

2024年5月發布影片自稱冤枉，他又接受卡塔爾半島電視台訪問，自稱為中國做間諜，展示部份聲稱是中國機密文件。他聲稱的文件顯示，因經營人口販賣詐騙園區的菲律賓班班（Bamban）市長郭華萍（Alice Guo），有中國身份登記訊息。

郭華萍競選市長的時候聲稱在菲律賓出生，但半島電視台記者根據佘智江提供的資料，到福建農村戶籍所在地採訪，村民與鄰居認得出郭華萍的樣子，又能指出她母親叫林文藝。

佘智江聲稱郭華萍向他索取政治獻金，佘智江和當地軍閥都否認牽涉詐騙和人口販賣。索奇督更出席祈福會，祈求佘智江平安歸來；而亞太城亦愈建愈大，有賭場、夜店。

克倫邊防軍索奇督（左），與「木桶將軍」索牧童（Saw Moe Tone）合照。

中部苗瓦迪縣城 木桶將軍管轄

中部在苗瓦迪縣城附近的有「金鑫」、「恒升」、「PPM」等園區，由克倫邊防軍索奇督的親信、「木桶將軍」索牧童（Saw Moe Tone）管轄。

「金鑫園區」老闆是福建安溪人熊世佳（右），圖為他克倫邊防軍中央司令部總書記索奇督（Saw Chit Thu）開會的片段。（網上圖片）

「金鑫園區」老闆是福建安溪人熊世佳，他經營的「金鑫控股」之後改名為「佳利集團」，宣稱在緬甸、菲律賓、金三角經營博彩生意。他亦與索奇督關係密切，二人一同開會，熊世佳更曾穿上軍裝拍照。

緬甸「恒升園區」與澳門經營賭廳的恒升集團有關，標誌一樣。（網上圖片）

恒升與澳門賭廳同名同標誌 與吳佩慈男友紀曉波有關

「恒升」與澳門經營賭廳的恒升集團有關，標誌都是一樣。2013年澳門恒升股東，為紀曉波母親的胞妹崔麗梅；2017年香港高等法院判辭引述被告指，紀曉波是恒升的老闆（boss）。

該集團捲入內地非法開賭案，北京法院指紀曉波是「惡勢力首腦」，目前仍然在逃，崔麗梅被判監八年半。紀曉波與台灣女星吳佩慈育有四名子女，但二人未有結婚。

吳佩慈男友紀曉波，被內地指控為「惡勢力首腦」，他母親的胞妹被判刑八年半。（香港01）

克倫邊防軍副總司令索丁溫（Saw Tin Win）少校，主要控制緬甸苗瓦迪南部「雷格高新鎮」（Lay Kay Kaw）。（網上圖片）

KK園區得名南部Lay Kay Kaw鎮

南部的「雷格高新鎮」（Lay Kay Kaw），有「KK園區」「環亞」「泰昌」等園區，由索丁溫（Saw Tin Win）少校控制，他是克倫邊防軍副總司令。

「KK園區」只是當地的其中一個「禁錮營」，外界以為代指當地所有地方。「KK」名字就是源於當地的地名「Lay Kay Kaw」。

崩牙駒東美集團建園區 遭美國指控人口販賣

再向南有綽號「崩牙駒」的澳門江湖人物尹國駒「東美集團」，投資的「賽西港產業園區」。美國亦指他涉人口販賣等，制裁他及他在香港註冊的「東美投資集團」。

尹國駒2012年出獄後，成立「世界洪門歷史文化協會」，大搞加密貨幣、線下賭場生意，2020年代表東美集團，出席緬甸賽西港產業園區的奠基儀式。不過他多次否認與人口販賣有關。

▼交克園區內部▼



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交克園區位於山邊 福建老闆「五哥」背景神秘

Andy被販賣和禁錮的地方在更南邊山區「交克山」（Kayukhat）附近，由福建人「五哥」經營，以前是克倫佛教軍的軍營。

根據Andy的描述，老闆與幾個組長均是同鄉，公司內有約200人，七成半都是台灣人，剩下的有兩成可能是馬來西亞人，連Andy在內的香港人共七人。「全部都是被人騙過來的，有些人跟我一樣，被走私黃金兼職騙過來，但亦有人說叫他來泰國開公司貸款。」

電影《孤注一擲》取材自真實詐騙案例，故事包括境外網路詐騙全產業鏈駭人內幕。香港Netflix亦有播放。（孤注一擲預告）

阿龍是協助斡旋救人的義工，講述詐騙園區的內地電影《孤注一擲》亦有特別鳴謝他。他估計整個交克山附近的詐騙營內，有近8,000人遭禁錮，他說「五哥」背景神秘，外界掌握他的資料不多，亦無清晰的照片，只知道是福建人，曾在「泰昌園區」工作，之後自立門戶成立「勝天集團」。

緬甸交克園區，位於交克山腳下，是以前克倫佛教軍的軍營。（天漢反詐影片）

被指「最黑暗」 交贖金亦不肯放人

Andy家人交贖金後離開園區時，他聽到「五哥」在電話中說，「你們經常這樣救不行，每次都要我放，這次真是最後一個了。」之後他得悉，他昔日的同事，因無舉報有人與家人聯絡而被電棍毆打，園區內更不准談論「賠付」交贖金贖身離開。

阿龍也說，有六七位身處交克園區的求助者，但幾經斡旋都無法救人，「現在都不放人，一個也出不來，就已經黑到這種個程度，很多緬甸軍方都解救不出來。」

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泰國供電僅象徵式短暫切斷

緬甸苗瓦迪的幾位軍閥，以及背後的華人老闆，部份已被美國、歐盟制裁，當地詐騙園區主要由泰國供電，泰國在國際社會壓力下切斷過幾次，之後又再恢復。

2024年11月25日，有39名外國人從苗瓦迪越境逃往泰國，他們來自斯里蘭卡、尼泊爾、馬來西亞和俄羅斯，泰國警方指他們因高薪工作廣告受騙。

港人Andy（化名）2024年10月被誘騙到緬甸東南部苗瓦迪（妙瓦底）的「交克園區」。（香港01製圖）

【電訊詐騙營人口販賣調查・專頁】