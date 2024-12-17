電騙營死灰復燃｜數名受困緬甸港人家屬到政總請願　籲港府營救

港人被誘騙到緬甸從事非法工作的情況死灰復燃，港府指至少仍有12名港人受困。周二（17日）早上三名在緬甸被禁錮四個月的受害人家屬，到政府總部遞交請願信，希望港府和中國領事館盡快營救。協助家屬的前油尖旺區議會主席余德寶，目前共接獲六宗求助，受害人受日本、台灣工作引誘，被誘騙到泰國後再被販賣到緬甸，他說情況比2022年嚴重，難以與受害人聯絡。



緬甸苗瓦迪（妙瓦底）詐騙園區分布。（香港01製圖）

【電訊詐騙營人口販賣調查・專頁】

日本台灣工作為由 誘騙到泰國再販賣至緬甸

《香港01》先後訪問兩名逃離緬甸電訊詐騙營區到港人，得悉當地仍有數名港人受困，情況堪憂。

前油尖旺區議會副主席余德寶自9月起，先後收到六宗港人及其家屬的求助，那六名港人以到日本或台灣工作為理由被誘騙到泰國後，被非法禁錮至緬甸園區至今數月。

2024年12月17日，三名被誘騙和人口販賣到緬甸電訊詐騙營區到港人家屬，在前油尖旺區議會副主席余德寶陪同下，到政府總部遞交請願信。

情況比2022年嚴重 分散不同園區

余德寶說，受害人與家屬只能斷斷續續聯絡，相信六名港人受困於緬甸東部與泰國接壤的苗瓦迪（妙瓦底），並分散於三個不同園區，有些人曾被販賣多次，園區亦較以往低調，隱藏公司名、標誌等，受害人難以知道自己身處何處。

他在2022年亦曾協助被人口販賣到東南亞詐騙營區的港人，他說今年的情況更嚴重，與當地內戰、園區不願再收贖金放人有關。

家人呼籲盡快營救 冀聖誕前可團聚

其中三名受害人家屬，周二（17日）在余德寶陪同下，到政府總部遞交請願信，他們向特首李家超有二項要求：要求港府和中國領事館協助盡快營救，希望在聖誕節時讓港人平安回家和家人團聚。 余德寶亦希望港府要加強宣傳，防止港人陷險，例如在往東亞南地區機場閘口加強宣傳，提防境外工作。

《香港01》周一（16日）刊出調查報道，揭發緬甸東部與泰國接壤的苗瓦迪（妙瓦底）地區詐騙營區的最新情況，先後有兩名港人被販賣到苗瓦迪山區交克山附近的「交克園區」，園區更指日後不願再收贖金放人。

【電訊詐騙營人口販賣調查・專頁】