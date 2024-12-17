電騙營死灰復燃｜數名受困緬甸港人家屬到政總請願 籲港府營救
撰文：勞顯亮
出版：更新：
港人被誘騙到緬甸從事非法工作的情況死灰復燃，港府指至少仍有12名港人受困。周二（17日）早上三名在緬甸被禁錮四個月的受害人家屬，到政府總部遞交請願信，希望港府和中國領事館盡快營救。協助家屬的前油尖旺區議會主席余德寶，目前共接獲六宗求助，受害人受日本、台灣工作引誘，被誘騙到泰國後再被販賣到緬甸，他說情況比2022年嚴重，難以與受害人聯絡。
日本台灣工作為由 誘騙到泰國再販賣至緬甸
《香港01》先後訪問兩名逃離緬甸電訊詐騙營區到港人，得悉當地仍有數名港人受困，情況堪憂。
前油尖旺區議會副主席余德寶自9月起，先後收到六宗港人及其家屬的求助，那六名港人以到日本或台灣工作為理由被誘騙到泰國後，被非法禁錮至緬甸園區至今數月。
情況比2022年嚴重 分散不同園區
余德寶說，受害人與家屬只能斷斷續續聯絡，相信六名港人受困於緬甸東部與泰國接壤的苗瓦迪（妙瓦底），並分散於三個不同園區，有些人曾被販賣多次，園區亦較以往低調，隱藏公司名、標誌等，受害人難以知道自己身處何處。
他在2022年亦曾協助被人口販賣到東南亞詐騙營區的港人，他說今年的情況更嚴重，與當地內戰、園區不願再收贖金放人有關。
家人呼籲盡快營救 冀聖誕前可團聚
其中三名受害人家屬，周二（17日）在余德寶陪同下，到政府總部遞交請願信，他們向特首李家超有二項要求：要求港府和中國領事館協助盡快營救，希望在聖誕節時讓港人平安回家和家人團聚。 余德寶亦希望港府要加強宣傳，防止港人陷險，例如在往東亞南地區機場閘口加強宣傳，提防境外工作。
《香港01》周一（16日）刊出調查報道，揭發緬甸東部與泰國接壤的苗瓦迪（妙瓦底）地區詐騙營區的最新情況，先後有兩名港人被販賣到苗瓦迪山區交克山附近的「交克園區」，園區更指日後不願再收贖金放人。
電騙營死灰復燃｜港男受走私黃金引誘到緬甸 親述逃離最黑暗園區01獨家｜港男困緬甸最黑詐騙園區：很多港人受困 家屬付16萬贖人港人被賣豬仔至KK園區等地 兩男認訛騙等罪囚7年及3年 官斥惡劣詐騙營曝光一年 逾萬中國人被困東南亞 家屬指內地嚴打不敢報警詐騙營調查｜三港人被轉賣緬甸曝光 目睹開槍 中國使館認難營救詐騙營調查｜人口販賣緬甸「KK園區」主腦 香港公司欠債失去聯絡詐騙營調查｜抵泰港人一度自由 無檢疫酒店被拒回港終被販賣緬甸詐騙營調查｜柬埔寨緬甸生還香港人 親述人口販賣跳車逃命經歷詐騙營｜受害者或有刑責 蛇頭僅因欺詐被捕 團體籲立人口販賣罪詐騙營調查｜01專訪多個NGO 分析港人被人口販賣處境及解困方法