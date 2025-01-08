緬甸詐騙營｜手法變　誘騙到日本台灣代購　中途往泰國取貨被禁錮

內地演員「星星」（原名王星）疑經泰國被拐騙至緬甸詐騙園區，泰國政府出手火速營救，事件再次勾起大眾對緬甸園區關注。一直協助港人被誘騙至緬甸事件的前區議員余德寶表示，手上共接獲6宗個案，連同從保安局處得知，料大約有12名港人目前仍在緬甸被非法禁錮，其中有人已被禁錮約半年。



余德寶稱近日誘騙手法改變，會以日本台灣代購工作為招徠，要求對方先在泰國取貨再去日本，從中誘騙至緬甸，途中甚至會展示往日本機票令事主減少戒心。他又指現時園區更嚴格，會沒收手機，只在冬至新年才允許其發訊息報平安，令在港家人更難接觸。他指「星星」事件給予家人希望，冀泰國政府能出手幫助被禁錮港人，勿因其他受害者非演員藝人而有不同待遇。



泰國湄索警察局在社交平台發布了一張星星的最新照片，相中星星被剃了頭，穿着白色運動服，左腳小腿諆有不少的紅斑，而且臉容憔悴。（資料圖片）

演員星星已到泰國。（CGTN/泰國陸軍拉差瑪努特別任務部隊）

余德寶表示，其接獲6宗涉及港人被拐騙至緬甸園區的求助個案，連同保安局公布數字，相信仍有12人在當地被非法禁錮，但一直以來都未見太大進展，據其所接觸最長已在當地約半年。他指求助家屬見「冇太大聲氣」陷入低潮，直至昨日（7日）內地演員「星星」被迅速營救才重燃一絲希望。

余提到，其接觸到的6個案，都是從泰國入境後被帶至緬甸，但稱近年誘騙手法有轉變，兩年前多以在東南亞地區工作為名，包括IT工作或其他高薪厚職工作機會，但今年明顯模式轉變，一開始以拜託事主到日本及台灣一次性代購工作為名，但中間會加中途站去泰國取貨品，之後落機後會被要求上專車，再沒收護照非法綁架禁錮到緬甸園區。

他表示，過程中不法分子更會展示去日本台灣的機票，減低事主戒心，且主要在凌晨時分行動，一般家人可能要到翌日清早才能看見，「估計園區都知難招到人，所以用新方法。」

緬甸交克園區，位於交克山腳下，是以前克倫佛教軍的軍營。（天漢反詐影片）

▼交克園區內部▼



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2024年12月17日，三名被誘騙和人口販賣到緬甸電訊詐騙營區到港人家屬，在前油尖旺區議會副主席余德寶陪同下，到政府總部遞交請願信。

他更透露，今年起園區內的人已不允許使用電話，只在特定時候允許其用打電話報平安，最近冬至或新年才允許其傳短訊等。他稱一直有與警方、入境處協助，但無太大進展，見今次泰國政府能營救「星星」，故家屬希望泰國幫手，也希望中國領事館可協調及施壓，「唔好因為我哋家屬唔係名人、藝人，或者唔係王星，有唔同待遇，佢哋都係香港市民。」

余德寶又說，家人因走投無路，會找中間人幫忙，例如會上網站聯絡緬甸「將軍」幫忙，但擔心是另一種騙案，因一般須車馬費或大金額的協助費。

對於泰國是否安全，他稱境外工作需加倍小心，盡量避免單獨前往，或乘搭非公共交通工具。